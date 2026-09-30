Вже завтра – Покрова Пресвятої Богородиці 2026: цікаві звичаї та заборони цього свята

Вже завтра, 1 жовтня, християни відзначатимуть одне з найбільш шанованих та теплих християнських свят – Покрову Пресвятої Богородиці. В українській культурі воно тісно пов'язане з козацькою славою та військовою доблестю.

У цей день люди вірять, що невидимий материнський омофор Діви Марії, що вкриває кожного від лиха, прикрощів та ворожих нападів. Детальніше про традиції і заборони свята Покрови Пресвятої Богородиці 1 жовтня – розповідає 24 Канал.

Покрова Пресвятої Богородиці 2026: традиції свята

З давніх-давен ранок свята українці розпочинали у храмах та звертались до Богородиці зі щирими молитвами про здоров'я родини, щасливе майбутнє дітей та захист воїнів. Опісля віряни поспішали додому, аби зібратися за святковим столом, на який обов'язково ставили свіжу випічку, млинці та страви з нового врожаю. Господині обов'язково запікали хліб або коровай і щедро пригощали ним сусідів та знедолених, адже вірили, що щире милосердя повернеться до родини сторицею.

Особливе значення свято завжди мало для молодих дівчат, які мріяли про заміжжя. Незаміжні красуні бігли до церкви ще на світанку, аби першими поставити свічку біля ікони Божої Матері та прошепотіти заповітне прохання "покрити голову вінцем, а землю – першим снігом". Вважалося, що дівчина, яка встигне запалити свічку раніше за інших, обов'язково знайде свою долю ще цього року. Адже саме після Покрови в українських селах традиційно відкривали гучний сезон весіль.

Традиції Покрови Пресвятої Богородиці 2026 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Покрову Богородиці 1 жовтня

У святковий день люди суворо уникають важкої фізичної праці, прання, прибирання оселі, шиття, в'язання та будь-якого рукоділля. Також 1 жовтня вірянам заборонено влаштовувати сварки, лихословити, бажати комусь зла чи ображати близьких.

Крім цього, на Покрову не можна відмовляти комусь у допомозі чи гостинності. Якщо хтось просить підтримки чи стукає у двері, господарі мають проявити теплоту та щедрість. До того ж не радять на Покрову позичати гроші, аби не винести з хати власний достаток.