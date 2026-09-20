Всенародий день батька 2026 – милі листівки, вірші та привітання своїми словами для найрідніших

20 вересня в Україні відзначають Всенародний день батька – неофіційне, але дуже тепле сімейне свято, яке традиційно припадає на третю неділю вересня. У 2026 році це саме 20 вересня. Не варто плутати його з офіційним Днем батька, який в Україні святкують у третю неділю червня.

Це хороший привід ще раз сказати татові те, що ми чомусь часто відкладаємо на потім. Подякувати за підтримку, терпіння, поради, які інколи дратували, але дивним чином виявлялися правильними. 24 Канал зібрав добірку теплих привітань до Всенародного дня батька – обирайте те, що найкраще пасує вашому татові.

Привітання з Всенародним днем батька своїми словами

З Днем батька! Дякую за те, що ти завжди поруч — не тільки у святкові дні, а й у ті звичайні буденні моменти, коли твоя підтримка непомітна, але саме на ній тримається все навколо. Здоров'я тобі, сил і більше часу на те, що приносить радість тобі самому.

Вітаю зі святом усіх татусів! Бути батьком — це щодня знаходити баланс між турботою і довірою, суворістю і теплом. Ти справляєшся з цим краще, ніж сам думаєш. Дякую за приклад, за терпіння і за те, що завжди можна на тебе покластися.

З Днем батька! Хай сили вистачає не тільки на роботу і побутові турботи, а й на прості вечори з родиною, які потім згадуються найтепліше. Дякую, що ти є опорою для тих, хто поруч, навіть коли самому буває непросто.

Вітаю з татусевим святом! Твоя турбота рідко буває голосною — частіше це просто вчасна допомога, мовчазна підтримка чи звичайне "я поруч". Дякую за це. Хай удома завжди чекає затишок, а серце залишається таким же теплим.

З Днем батька! Дякую за терпіння, мудрі поради і за те, що ти завжди готовий підставити плече, навіть коли про це не просять прямо. Бажаю тобі здоров'я, спокійних днів і щастя бачити, як твої зусилля відгукуються в родині теплом і вдячністю.

Привітання з Всенародним днем батька у віршах

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасиві і довгі літа.

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Привітання з Всенародним днем батька картинки



З Всенародним днем батька / Колаж 24 Каналу



З Всенародним днем батька картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки З Всенародним днем батька / Колаж 24 Каналу



З Днем батька / Колаж 24 Каналу



А може у когось зі знайомих сьогодні день народження? Тоді ловіть добірку привітань на всі випадки

