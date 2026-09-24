Традиції 24 Імена і прізвища 15 найзагадковіших прізвищ в Україні, походження яких досі не можуть розгадати науковці
24 вересня, 11:16
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15 найзагадковіших прізвищ в Україні, походження яких досі не можуть розгадати науковці

Влада Пономарьова

Зазвичай походження українських прізвищ доволі легко пояснити. Адже вони найчастіше вказують на професію предків, їхній характер чи місце проживання.

Однак серед нас є люди з такими родовими іменами, історію яких мовознавці не можуть з'ясувати й досі. У книзі "Сучасні українські прізвища" дослідник Юліан Редько зібрав приклади родових імен, коріння яких залишаються загадкою.

Українські прізвища із загадковим походженням

Цікаву групу утворюють прізвища із закінченням -ахно, які з'явилися понад тисячу років тому. Вони майже однакові за звучанням і відрізняються лише першою літерою, однак поширилися зовсім по-різному. Найвідомішим серед них є прізвище Сахно – його носять майже 7500 українців. Далі за кількістю йдуть Махно з понад 2000 людей та Дахно, яке мають 1500 осіб. А от варіант Кахно зустрічається значно рідше – таких людей в Україні лише 160.

Ще менше науковці знають про прізвища із закінченням -вер, адже вони майже зникли. Найчастіше серед них можна зустріти родове ім'я Хавер, яке мають 328 людей, або Івер – його носять майже 150 громадян. Водночас прізвище Тавер належить лише 19 українцям. А справжньою дивиною стали родові імена Отвер та Авер, бо фахівці нарахували лише по одному носію кожного з них на всю країну.

Так само невідомо, як саме утворилися прізвища із закінченням -ман, хоча їхні власники живуть у різних куточках України. Найбільше серед них людей з родовим іменем Бацман – їх майже 550. Значно рідше трапляються Варман та Сурман. Зокрема, у першого 67 носіїв, а в другого – 63. Завершують список дуже рідкісні родові імена Бікман, Котьман та Отман, кожне з яких нараховує від 13 до 16 людей на всю країну.

Прізвища з невідомим походженням / Фото Magnific

А чи знали ви, що в Україні можна почути прізвища турецького походження?

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