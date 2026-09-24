15 найзагадковіших прізвищ в Україні, походження яких досі не можуть розгадати науковці

Зазвичай походження українських прізвищ доволі легко пояснити. Адже вони найчастіше вказують на професію предків, їхній характер чи місце проживання.

Однак серед нас є люди з такими родовими іменами, історію яких мовознавці не можуть з'ясувати й досі. У книзі "Сучасні українські прізвища" дослідник Юліан Редько зібрав приклади родових імен, коріння яких залишаються загадкою.

Українські прізвища із загадковим походженням

Цікаву групу утворюють прізвища із закінченням -ахно, які з'явилися понад тисячу років тому. Вони майже однакові за звучанням і відрізняються лише першою літерою, однак поширилися зовсім по-різному. Найвідомішим серед них є прізвище Сахно – його носять майже 7500 українців. Далі за кількістю йдуть Махно з понад 2000 людей та Дахно, яке мають 1500 осіб. А от варіант Кахно зустрічається значно рідше – таких людей в Україні лише 160.

Ще менше науковці знають про прізвища із закінченням -вер, адже вони майже зникли. Найчастіше серед них можна зустріти родове ім'я Хавер, яке мають 328 людей, або Івер – його носять майже 150 громадян. Водночас прізвище Тавер належить лише 19 українцям. А справжньою дивиною стали родові імена Отвер та Авер, бо фахівці нарахували лише по одному носію кожного з них на всю країну.

Так само невідомо, як саме утворилися прізвища із закінченням -ман, хоча їхні власники живуть у різних куточках України. Найбільше серед них людей з родовим іменем Бацман – їх майже 550. Значно рідше трапляються Варман та Сурман. Зокрема, у першого 67 носіїв, а в другого – 63. Завершують список дуже рідкісні родові імена Бікман, Котьман та Отман, кожне з яких нараховує від 13 до 16 людей на всю країну.

Прізвища з невідомим походженням / Фото Magnific

А чи знали ви, що в Україні можна почути прізвища турецького походження?