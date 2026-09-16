Ви могли не знати: що означає слово рогач і чому цей предмет приносили на весілля

Рогач міцно асоціюється зі старою українською піччю, але колись його могли побачити й посеред весільного дійства. У різних українських місцевостях цей звичайний предмет хатнього начиння ставав атрибутом весілля, подарунком невістці або навіть назвою весільного деревця.

Рогач – це довгий держак, на кінці якого є розгалуження або металеві ріжки. Ним ставили в піч і діставали з неї горщики, чавуни та інший посуд. У сучасних словниках це основне значення слова подається як "ухват", тобто пічне приладдя.

Походження слова "рогач"

Назва "рогач" пов'язана зі словом "ріг" – через характерну розгалужену форму предмета. Етимологи відносять "ріг" до давньої слов'янської мовної основи, від якої утворилося чимало слів, пов'язаних із рогами, розгалуженням та подібною формою. Тож назва пічного рогача цілком відповідає його вигляду: металеві кінці інструмента нагадують невеликі роги.



Який вигляд має рогач / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що "рогач" в українській мові означав не лише пічний інструмент. У словнику Бориса Грінченка це слово також зафіксоване у значеннях "олень" і "жук-олень" (Lucanus cervus). Тобто назва могла позначати предмет або істоту, пов'язані з характерною "рогатою" формою.

Які традиції пов'язані з рогачем

Найцікавіші згадки про рогач збереглися в описах української весільної обрядовості, причому в різних місцевостях він мав різну роль. В описі традицій Чернігівщини рогач названо головним атрибутом старшого дружка. Це був поважний чоловік, який стежив за порядком під час весілля; його рогач прикрашали квітами, стрічками та житом.

В українських східнослобожанських говірках слово "рогач" має ще два зафіксовані весільні значення. В одному випадку це був звичайний рогач, який мати молодого дарувала невістці разом із кочергою, промовляючи побажання щастя і здоров'я.

А в іншому значенні "рогачем" там називали весільне деревце молодого у формі прикрашеної гілки, що нагадувала тризуб. Також зафіксовано окрему назву "роги" для деревця, зробленого з двох різок, обмотаних тістом і прикрашених квітами та цукерками.

Весілля у старовину проходило з безліччю різних цікавих обрядів. Проте деякі обряди можуть нам здатися доволі дивними, наприклад, у першу шлюбну ніч молоді практично не залишалися самі.