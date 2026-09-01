Слово має силу: що таке замовляння та як наші предки використовували це у житті

Замовляння – один із давніх жанрів українського фольклору, якому в народній традиції приписували магічну силу. Вважалося, що правильно промовлені слова можуть вплинути на людину, її здоров’я, почуття або навіть на перебіг певних подій.

24 Канал зібрав із перевірених етнографічних джерел найцікавіші факти про українські замовляння – кому їх промовляли, для чого використовували та чому наші предки вірили в силу слова.

Замовляння від хвороби до кохання

Найчастіше замовляння використовували з лікувальною метою. Ними намагалися позбутися болю, зупинити кров, вилікувати різні хвороби або захистити людину від недуги. Такі тексти зазвичай промовляли під час певної дії – наприклад, коли обмивали хворе місце або використовували воду, трави чи інші предмети.

Однак замовляння стосувалися не лише здоров’я. В українській традиції існували тексти, пов’язані з коханням, сімейними стосунками, господарством, урожаєм, бджолами та захистом від різних небезпек.

Особливе місце посідали любовні замовляння. Дівчата могли звертатися до сил природи, щоб привернути увагу хлопця, викликати в нього почуття або просто стати привабливішими.

Як дівчата "замовляли" собі красу

В українському фольклорі збереглися й замовляння на красу. У таких текстах дівчата зверталися до сонця, місяця та зірок, просячи передати їм красу, ясність і привабливість.

В одному із записаних замовлянь дівчина просить зірки "зібрати" для неї красу, щоб вона була найкращою серед інших дівчат. Тобто небесні світила тут виступають своєрідним джерелом бажаних якостей, які дівчина прагне отримати для себе.



Як українки у давнину замовляли собі красу / Magnific

Існували й практичніші обряди. За етнографічними записами, дівчата могли використовувати спеціально набрану або освячену воду для вмивання, надаючи їй символічного значення. Такі дії були пов’язані не тільки з бажанням зберегти вроду, а й із прагненням привернути кохання та вдало вийти заміж.

Чому у давнину потужно вірили в силу слів

Замовляння були частиною магічного світогляду, у якому слово не сприймалося просто як набір звуків. Люди вірили, що правильно сказане слово може вплинути на навколишній світ.

Тому значення мали не тільки самі тексти, а й час, місце, спосіб промовляння та супровідні дії. Частину замовлянь передавали від старших до молодших, а деякі знання могли залишатися всередині родини.

З часом давні магічні уявлення поєднувалися з християнськими. У замовляннях поряд із природними образами з’являлися Бог, Богородиця та святі. Окрім замовлянь наші предки активно використовували різноманітні обряди та ритуали. Наприклад, завдяки певним ритуалам намагалися охороняти здоров'я та долю малюків.