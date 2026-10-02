4 сучасні імені для хлопчиків, які красиво звучать

Ім'я дитини – перший і найважливіший подарунок, який роблять батьки. Нині в тренді як поетичні старовинні форми, так і короткі інтернаціональні варіанти, натхненні природою чи світовою класикою.

Якщо ви чекаєте на поповнення в родині й досі вагаєтеся, як красиво назвати хлопчика, то 24 Канал підготував добірку напрочуд мелодійних чоловічих імен з особливою долею та енергетикою.

Ноа

Таке ім'я має давньоєврейське походження і в перекладі означає "спокій". Хлопчики й чоловіки з іменем Ноа переважно відзначаються багатим внутрішнім світом, аналітичним мисленням та дивовижним терпінням. Вони не схильні до імпульсивних рішень, уміють уважно слухати й підтримувати у важку хвилину. До того ж власники цього імені нерідко стають для своїх рідних надійною опорою та джерелом спокою.

Мілан

Ім'я Мілан має слов'янське походження й трактується як "милий". Його представники зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Адріан

Таке ім'я має латинське походження та трактується як "житель Адрії" або "той, хто родом з берегів Адріатичного моря". Такі чоловіки відзначаються добротою та наполегливістю. Адріани готові підтримати та допомогти у скрутну хвилину своїм найближчим. Власники цього імені зроблять усе можливе, щоб досягти своєї мети та здійснити власні мрії,

Тео

Це ім'я має давньогрецьке походження й означає "Божий дар". Такі чоловіки – енергійні та наполегливі, їм постійно хочеться самовдосконалюватися й розвиватися. Представникам цього імені легко вдається керувати командою, бо вони мають лідерські якості. Теодори полюбляють бути першими в усьому, тому завжди досягають своєї мети.

Як оригінально назвати сина у 2026 році – сучасні імена для хлопчиків / Фото Magnific

А чи знали ви, які рідкісні та незвичайні імена обирають для дітей українські зірки?