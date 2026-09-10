10 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

10 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучениць Мінодори, Митродори й Німфодори. Вони не зреклися Господа, а залишалися відданими Йому до останнього подиху.

У цей день наші предки готувалися до наближення дощів. Про Дні ангела й інші свята 10 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучениць Мінодори, Митродори й Німфодори

Рідні сестри Мінодора, Митродора та Німфодора походили з Малої Азії. Ще в дитинстві вони обрали духовний шлях і вирішили присвятити земне життя служінню Господу. Дівчата свідомо відкинули можливість створити сім'ю й оселилися серед глухої пустелі, де невпинно молилися та дотримувалися суворого посту. Згодом люди довідалися про їхній дивовижний дар зцілювати важкі недуги проханнями до Всевишнього. Чутки про ці дива швидко дійшли до правителя Фронтона, який затято переслідував прихильників нової віри. Він наказав вартовим ув'язнити праведниць і змусити їх відректися від Спасителя. Однак святі зберегли непохитність та не підкорилися тирану, мужньо прийнявши страшні тортури й смерть. Згодом місцеві християни забрали тіла мучениць і поховали їх згідно з церковними звичаями.

Хто святкує День ангела 10 вересня

За новоюліанським календарем, 10 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Сьогодні, 10 вересня, відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, запроваджений Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам у 2003 році. У цей день традиційно нагадують про важливість психологічної підтримки та своєчасної допомоги тим, хто опинився у кризі.

Також сьогодні святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Його встановили у 2001 році. Саме тоді жінка, на ім'я Кет Меззіла, подолала рак піхви, тому захотіла створити окремий день для підтримки людей, яким довелося боротися зі схожою хворобою.