Яке церковне свято у п'ятницю, 11 вересня: хто сьогодні має іменини

11 вересня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона прийняла чернечий постриг та вирушила в чоловічий монастир, де провела більшу частину свого життя.

У цей день наші предки готували різноманітні страви з овочів та пригощали ними своїх сусідів. Про Дні ангела й інші свята 11 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської

Теодора жила в V столітті в Олександрії. Взявши гріх на душу, вона глибоко розкаялася і вирішила змінити своє життя. Жінка таємно пішла з родини, одяглася як чоловік і вступила до чоловічого монастиря під чужим іменем. Вісім років вона суворо постила, молилася і заслужила повагу інших ченців. Однак згодом її несправедливо звинуватили у зв'язку з місцевою дівчиною і приписали їй народження дитини. Монахи повірили чуткам і вигнали Теодору разом із немовлям. Вона не стала виправдовуватися і сім років жила в бідності біля стін монастиря, виховуючи хлопчика. Бачачи її терпіння, ченці врешті впустили її назад. Лише перед смертю Теодора попросила свого вихованця завжди берегти віру в Бога та поважати настоятеля.

Хто святкує День ангела 11 вересня

За новоюліанським календарем, 11 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій і Теодора.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Його встановили у 2008 році. Дату цього свята обрали не просто так – 11 вересня 2001 року світ сколихнула трагедія у США. Тоді терористи захопили літаки та спрямували їх на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону, яка розташовувалася неподалік від Вашингтону. Унаслідок цих нападів загинули майже 3 тисячі людей, а понад 6 тисяч – отримали поранення.

Сьогодні також святкують День пам'яті бібліотек і Рош га-Шана.