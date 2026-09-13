Яке церковне свято у неділю, 13 вересня: хто сьогодні відзначає День ангела

13 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія. Спершу він був язичником, але згодом почав сповідувати християнство та навертати інших людей до віри.

У цей день наші предки збирали весь врожай з городу. Про Дні ангела й інші свята 13 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Корнилія

Корнилій був римським сотником в Кесарії Палестинській. Спершу чоловік дотримувався язичницьких звичаїв, однак під час щирої молитви побачив видіння. У ньому ангел звелів знайти та покликати апостола Петра. Коли учень Христа переступив поріг оселі воїна, Корнилій разом з близькими уважно вислухав натхненну розповідь про Спасителя. Це знайомство назавжди змінило світогляд римлянина – він навернувся до християнства та прийняв таїнство хрещення. Згодом Корнилій став вірним супутником Петра й вирушив разом з ним поширювати євангельське вчення різними краями. Апостол висвятив відданого послідовника на єпископа і довірив йому духовну опіку над громадою міста Скепсія. Місцеве населення вклонялося тоді язичницьким ідолам. Однак своєю промовою та праведним життям єпископ зумів переконати чимало містян зректися ідолів, ба більше – охрестив правителя цих земель і всю його родину. Відомо, що Корнилій прожив довге життя та мирно завершив свій земний шлях у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 13 вересня

За новоюліанським календарем, 13 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло та Олександр.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 13 вересня у світі відзначають Міжнародний день шоколаду. Його встановили за ініціативою Національної асоціації кондитерів США. Дату цього свята обрали не просто так – саме 13 вересня 1857 року народився американський підприємець Мілтон Герші, який впровадив численні інновації у виробництво шоколаду і карамелі та заснував компанію Hershey’s.

Також сьогодні святкують День дідусів і бабусь, День позитивного мислення, День пам'яті жертв фашизму та свято збирання винограду в Румунії.