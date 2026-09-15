Яке церковне свято у вівторок, 15 вересня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

15 вересня віряни вшановують пам'ять святого великомученика Микити. Він загинув через відданість християнству.

У цей день наші предки дбали про худобу. Про Дні ангела й інші свята 15 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті великомученика Микити

Микита був готом і жив у часи, коли християнство тільки поширювалося на землі за Дунаєм. Святий прийняв хрещення від єпископа Феофіла, який брав участь у Першому Нікейському соборі. Усе життя Микита служив Богу, навертав язичників і показував іншим приклад щирої віри. Коли правитель Атанаріх почав жорстоко переслідувати вірян, Микита не злякався. Він відкрито засудив ці розправи та назвав дії правителя несправедливими. За сміливість чоловіка схопили й катували, намагаючись змусити зректися Христа, але той стояв на своєму до кінця. Зрештою святий загинув мученицькою смертю. Мучителі спробували спалити його тіло, але полум'я йому не зашкодило. Тоді християни таємно поховали Микиту, а на його могилі почали одужувати хворі й відбуватися дива.

Хто святкує День ангела 15 вересня

За новоюліанським календарем, 15 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Богдан, Григорій, Дмитро, Іван, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Євдокія, Людмила та Марія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 15 вересня відзначають День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Його заснували у 2022 році наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Головна мета свята – вшанувати роботу військових, які захищають населення від хімічної зброї.

Також сьогодні святкують Міжнародний день демократії, Міжнародний день крапки та Всесвітній день афро.