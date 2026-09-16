16 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

16 вересня віряни вшановують пам'ять святої Людмили. Вона загинула мученицькою смертю через ненависть своєї невістки.

У цей день наші предки займалися прибиранням вдома. Про Дні ангела та інші свята на 16 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святої Людмили

Княгиня Людмила правила разом зі своїм чоловіком – чеським володарем Борживоєм. Подружжя прийняло таїнство хрещення від святого Мефодія, після чого правителька всіляко поширювала християнське вчення серед підданих. Вона активно зводила храми, запрошувала священнослужителів та опікувалася розвитком Церкви. Втративши чоловіка, вдова обрала праведний спосіб життя та підтримувала сина Вратислава у державних справах. Потім княжий престол перейшов до онука В'ячеслава, хоч його духовне й особистісне зростання повністю плекала бабуся. Невістка правительки Драгомира ненавиділа святу через власні наміри повернути державі язичницькі обряди, тож віддала безжальний наказ позбавити суперницю життя. Людмила зустріла страшну мученицьку смерть, однак невдовзі над місцем її поховання розпочалися дивовижні випадки одужання людей. Згодом князь В'ячеслав урочисто перепоховав мощі мучениці у Празі.

Хто святкує День ангела 16 вересня

За новоюліанським календарем, 16 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 16 вересня відзначають Всесвітній день барбера. Його встановили у 2017 році двоє братів-ірландців – Х'ю та Конор МакАлістери. Власники мережі барбершопів Grafton Barber в Ірландії забажали створити професійне свято, яке б вшановувало роботу цих спеціалістів. Що цікаво, цей день має також благодійну мету. Зокрема, 16 вересня барбери та перукарі збирають кошти на підтримку міжнародної організації захисту дітей ЮНІСЕФ.

Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день охорони озонового шару та Міжнародний день ідентифікації.