Яке церковне свято у суботу, 19 вересня: хто сьогодні відзначає День ангела

19 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта. Вони таємно сповідували християнство та загинули через відданість вірі.

У цей день наші предки готували різноманітні страви з меду. Про Дні ангела й інші свята 19 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта

Трохим, Саватій та Доримедонт таємно сповідували християнство в часи правління римського імператора Проба у III столітті. Якось в Антіохії проводилося велике язичницьке свято. Під час нього люди приносили жертви богам та демонстрували розпусну поведінку. За цим спостерігали Трофим і Саватій та дуже засмутилися від побаченого. Вони почали молитися Господу, щоб Той допоміг людям знайти істину. Втім, у цей момент святих несподівано схопили і привели до правителя. Чоловіки рішуче відмовилися зрікатися Бога, через що зазнали страшних мук. Внаслідок цього Саватій загинув, однак Трофиму вдалося дивом вижити. Саме тому його відправили в місто Синад, де жив жорстокий правитель Діонісій. За підтримку християнства Трофима ув'язнили, але його таємно відвідував християнин-сенатор Доримедонт. Він доглядав за пораненим та перев'язував його рани, поки про це не дізнався імператор. Правитель наказав стратити Доримедонта разом з Трофимом.

Хто святкує День ангела 19 вересня

За новоюліанським календарем, 19 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія, Трохим, Саватій та Доримедонт.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 19 вересня відзначають День народження смайлика. Що цікаво, дату свята обрали невипадково – саме у цей день, у 1982 році, професор інформатики Скотт Фалман із Університету Карнегі – Меллона вперше використав смайлики, щоб відокремити жарти у текстах. Ця ідея доволі швидко поширилася серед користувачів і перетворилася на цілу систему емодзі, без яких сьогодні важко уявити сучасне спілкування в інтернеті.

Також сьогодні святкують Міжнародний день пірата, День винахідника і раціоналізатора України, Всесвітній день соку, День хірурга в Україні та Міжнародний день астрономії.