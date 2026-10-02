2 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

2 жовтня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Кипріяна та мучениці Юстини. Спершу вони були язичниками, але потім зреклися своєї віри на користь християнства.

У цей день наші предки збирали овочі та готували їх на зиму. Про Дні ангела й інші свята 2 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномучеників Кипріяна та Юстини

Кипріян народився в заможній язичницькій родині в Антіохії. З юних років він мандрував світом та опановував чаклунство. Здобувши славу могутнього мага, чоловік проводив дні в розпусті та відкрито ворогував з християнами. У тому ж місті мешкала Юстина – донька місцевого жерця. Зацікавившись християнським вченням, вона охрестилася, а згодом привела до нової віри й власних батьків. Краса дівчини полонила юнака Аглаїда, однак Юстина не реагувала на його залицяння. Щоб здобути її прихильність, хлопець покликав на допомогу Кипріяна. Однак усі магічні ритуали чаклуна виявилися марними перед щирою молитвою дівчини. Усвідомивши безсилля темних сил, Кипріян розкаявся, спалив свої окультні книги, охрестився та присвятив життя служінню Богу. Згодом він пройшов шлях від священника до єпископа Антіохії. Звістка про навернення Кипріяна надихнула Юстину віддати маєток нужденним. Зрештою святі загинули мученицькою смертю під час чергової хвилі гонінь християн.

Хто святкує День ангела 2 жовтня

За новоюліанським календарем, 2 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра та Юстина.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 2 жовтня відзначають День аудіофіла, День народження електронної пошти, Всесвітній день гри, Міжнародний день соціального педагога і Всесвітній день без алкоголю.

Також сьогодні святкують Всесвітній день усмішки, Всесвітній день сільськогосподарських тварин і Міжнародний день ненасильства.