Яке церковне свято у четвер, 20 серпня: хто сьогодні має іменини

20 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла. Він передбачив чимало подій та віддано служив Господу.

У цей день наші предки починали готуватися до осені. Про Дні ангела й інші свята 20 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого пророка Самуїла

Пророк Самуїл жив орієнтовно за 1146 років до Різдва Христового. Його мати довго не могла народити дитину, через що щиро зверталася до Бога з молитвами. Одного разу жінка дала обітницю присвятити майбутнього сина служінню Господу. Невдовзі вона народила хлопчика і назвала його Самуїлом, тобто "почутим Богом". Ще юнаком він виявив пророчий дар і віщував прийдешні події. Подорослішавши, праведник посів місце судді над ізраїльським народом. Під час його діяльності люди повернулися до істинної віри, а згодом відвоювали та повернули з ворожого полону Ковчег Божий. Святий керував справедливо й мудро, але нащадки не успадкували його чеснот. Тоді ізраїльтяни стали вимагати собі одноосібного монарха. Провидець застерігав людей від цього кроку і наголошував, що земна влада призведе до духовного занепаду. Зрештою, підкоряючись волі Всевишнього, він здійснив обряд помазання та звів на престол царя Давида.

Хто святкує День ангела 20 серпня

За новоюліанським календарем, 20 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 20 серпня відзначають Всесвітній день ліні. Його заснували у 1984 році у Колумбії. Під час одного з торгово-промислових фестивалів у країні люди вирішили залишити свої справи та вирушити на відпочинок. Тоді колумбійці зрозуміли, що замало відпочивають, через що почали розповсюджувати головну ідею цього свята світом.

Також сьогодні святкують День віртуальних світів, Всесвітній день москітів і Міжнародний день медичного транспорту.