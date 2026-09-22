22 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

22 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Фоки. Він мав дар зцілення, тому допомагав християнам своєю молитвою.

У цей день наші предки збирали горобину та робили з неї обереги, які ставили в будинках. Про Дні ангела та інші свята 22 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Фоки

Священномученик Фока народився у місті Синопі та служив Господу на межі І і ІІ століть. Ще в юному віці святий отримав особливий духовний дар, тому щирою молитвою зцілював тяжкі недуги містян і рятував людей від одержимості злими духами. З роками християнська громада обрала праведника єпископом Синопським, після чого він розгорнув активну просвітницьку діяльність і навернув сотні язичників до істинної віри. Однак служіння святого припало на епоху жорстоких переслідувань ранніх християн римською владою, яка силою примушувала вірян шанувати язичницьких ідолів. Місцевий намісник Африкан наказав кинути єпископа до в'язниці та наказав принести жертву давнім богам імперії. Святий Фока категорично відмовився виконувати наказ чиновника, через що правитель прирік його на нелюдські катування. Єпископ продемонстрував дивовижну стійкість духу, витримав усі тортури й до останнього подиху зберіг непохитну відданість Христу. Після мученицької смерті одновірці поховали тіло священнослужителя з належними християнськими почестями. Церковні літописи свідчать, що біля труни святого регулярно відбувалися дива та зцілення тих, хто приходив із щирою надією на допомогу.

Хто святкує День ангела 22 вересня

За новоюліанським календарем, 22 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро та Параска.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 22 вересня відзначають День Гобіта, Всесвітній день носорога, Всесвітній день захисту слонів, День білого шоколаду, Всесвітній день троянд, Всесвітній день без автомобілів і День підвищення обізнаності в інтернеті.