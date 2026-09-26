26 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

26 вересня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.

У цей день наші предки намагалися не пити алкоголь. Про Дні ангела й інші свята 26 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова

Апостол Іван належав до найближчого кола учнів Ісуса Христа. Разом з братом Яковом він присвятив життя служінню Богові та на власні очі бачив ключові події земного шляху Спасителя, зокрема Преображення на горі Фавор. Після Воскресіння Христа проповідник вирушив до Ефеса, де активно навертав язичників до християнства. Переслідування християн за імператора Нерона торкнулися й самого апостола. Влада кинула його за ґрати, а згодом відправила на заслання до острова Патмос. Звільнившись і повернувшись до Ефеса, євангеліст узявся за богословські праці. Там він уклав власне Євангеліє та три Соборні послання, де написав, що основа віри – любов до Бога та ближніх. Іван пережив решту апостолів і мирно спочив серед однодумців. За церковними переказами, його могила невдовзі виявилася порожньою, а земля на тому місці щороку випромінювала цілющий порох, до якого приходили паломники.

Хто святкує День ангела 26 вересня

За новоюліанським календарем, 26 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Володимир, Дмитро, Іван, Микола та Олександр.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 26 вересня відзначають Всесвітній день здоров'я довкілля. Його вперше відсвяткували у 2011 році в Індонезії, щоб проінформувати людей про проблеми із забрудненням навколишнього середовища.

Також сьогодні святкують День народження грамофона, Міжнародний день мережива, Міжнародний день кролика, День альпаки, День американських млинців і Європейський день мов.