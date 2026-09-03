Яке церковне свято у четвер, 3 вересня: хто сьогодні відзначає День ангела

3 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського. Він загинув під час переслідування християн імператором Діоклетіаном.

У цей день наші предки допомагали бідним і хворим. Про Дні ангела й інші свята 3 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського

Священномученик Антим очолював єпископську кафедру в Нікомидії та здобув повагу серед вірян завдяки щирій відданості Богові. Він активно проповідував Євангеліє, навчав людей Святого Письма та підтримував християнську спільноту в період найжорсткіших репресій. Завдяки його духовному наставництву та милосердю сотні язичників навернулися до християнства.

Під час масових гонінь за правління римського імператора Діоклетіана влада схопила єпископа через його релігійну діяльність. Попри жорстокі й тривалі катування, Антим відмовився зректися віри та продовжував духовно підтримувати інших ув'язнених. Зрештою святителя засудили до смертної кари. Свої останні хвилини перед стратою він присвятив молитві за збереження та зміцнення сил усієї християнської громади.

Хто святкує День ангела 3 вересня

За новоюліанським календарем, 3 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 3 вересня світова наукова спільнота відзначає День відкриття унікальності ДНК. Структуру самої молекули ще у 1953 році розшифрували вчені Френсіс Крік і Джеймс Вотсон. Однак факт неповторності генетичного коду кожної людини довів британський генетик Алек Джеффріс саме 3 вересня 1984 року. Це відкриття зробило справжній прорив у криміналістиці та медицині.

Також сьогодні святкують День хмарочоса. До речі, дату цього свята обрали не просто так. Адже саме у цей день, у 1856 році, народився американський архітектор Луїс Генрі Салліван – творець одного з перших хмарочосів. Що цікаво, вважається, що такі великі будівлі почали створювати лише 130 років тому.