Яке церковне свято у суботу, 3 жовтня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

3 жовтня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він проповідував християнство серед народу.

У цей день наші предки стежили за вітром, адже вірили в його силу. Про Дні ангела й інші свята 3 жовтня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

Діонісій народився в Афінах. Почувши палку промову апостола Павла про християнську віру, чоловік без вагань обрав шлях служіння Господу. Упродовж трьох років він пліч-о-пліч з Павлом проповідував Боже Слово, після чого апостол висвятив його на єпископа Афінського. Прагнучи особистої зустрічі з Пресвятою Богородицею, святий ще за Її земного життя вирушив до Єрусалима. У листі до Павла він зізнавався, що від Божої Матері відчув дивовижну благодать, яка сповнила його серце невимовним блаженством. Після смерті наставника Діонісій пішов з євангельською місією до західних земель, де привів до Христа тисячі людей. Святий залишив вагомий слід у духовному спадку Церкви, адже створив фундаментальні богословські праці. Донині збереглися його визначні твори: "Про Небесну ієрархію", "Про церковну ієрархію", "Про Імена Божі" та "Про містичне богослов'я".

Хто святкує День ангела 3 жовтня

За новоюліанським календарем, 3 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Денис, Іван, Павло та Петро.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 3 жовтня відзначають Всесвітній день грибників. У це свято заведено вітати людей, які полюбляють їхати до лісу, щоб зібрати там гриби.

Також сьогодні святкують Всесвітній день смузі, Міжнародний день фетру, Всесвітній день татуювальника, День технаря та Всесвітній день виготовлення листівок.