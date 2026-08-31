31 серпня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

31 серпня віряни відзначають Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято встановили в ХІІ столітті.

У цей день наші предки завершували польові роботи та доглядали за конями. Про Дні ангела й інші свята 31 серпня – розповідає Православний церковний календар.

Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

За церковними переказами, Пресвята Богородиця власноруч виткала цей пояс і наприкінці свого земного шляху передала його апостолу Фомі на знак особливої благодаті. Реліквія стала для вірян живим свідченням земної присутності Божої Матері. Тривалий час святиня перебувала в Єрусалимі, але у IV столітті її урочисто переправили до Константинополя. Історія зберегла свідчення про дивовижне зцілення, яке сталося тут у IX столітті. Відомо, що дружина візантійського імператора Лева Мудрого торкнулася реліквії й повністю позбулася тяжкої недуги, спричиненої нечистим духом. На знак щирої вдячності за порятунок імператриця власноруч оздобила полотно коштовними золотими нитками.

Хто святкує День ангела 31 серпня

За новоюліанським календарем, 31 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Омелян та Уляна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 31 серпня відзначають Всесвітній день дистанційного навчання, Всесвітній день блогу та День традиційної африканської медицини.

Також сьогодні святкують День визнання франшизи, День їжі на свіжому повітрі, День солідарності та свободи й Міжнародний день поінформованості про передозування.