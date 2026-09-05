Яке церковне свято у суботу, 5 вересня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

5 вересня віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарія. Він був батьком Івана Предтечі.

У цей день наші предки вирушали до лісу та гуляли там разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята 5 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого пророка Захарія, батька Івана Предтечі

Захарій працював священником і жив за часів правління царя Ірода. Разом із дружиною Єлисаветою вони були праведними людьми, які бездоганно виконували Закон Божий, але довго залишалися бездітними. Одного разу Захарій побачив архангела Гавриїла. Той сповістив, що молитви подружжя були почуті, тому у пари народиться син, якого зватимуть Іваном. Захарій засумнівався, бо вони з Єлисаветою були вже літнього віку. Через сумніви чоловіка архангел зробив того німим. На восьмий день після народження малюка спалахнула суперечка щодо його імені. Рідні хотіли назвати дитину Захарієм, але Єлисавета наполягала на імені Іван. Німий батько підтвердив її слова, написавши на табличці: "Іван імення йому". Тоді Захарій несподівано повернув собі можливість говорити та прославляти Бога. Згідно з переказами, під час гонінь царя Ірода Єлисавета переховувала Івана в горах, а Захарія воїни вбили у храмі за відмову видати місцеперебування малюка.

Хто святкує День ангела 5 вересня

За новоюліанським календарем, 5 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда та Раїса.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 5 вересня світова спільнота відзначає Всесвітній день туристичних журналістів. Ініціатива запровадити цю дату з'явилася 5 вересня 2018 року в Аргентині під час XVIII Конгресу журналістів і фахівців галузі туризму. Що цікаво, цю ідею офіційно підтримали Всесвітня організація туристичної журналістики, Латиноамериканський альянс туристичних журналістів та Чилійський університет Ла-Серена.

Крім того, на 5 вересня припадає Міжнародний день жінок корінних народів. Його встановили на Другій зустрічі організацій і рухів Америки ще у 1983 році. Головна мета свята полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до вагомої ролі представниць корінних народів, захисту їхніх прав та збереження унікальної культурної спадщини.