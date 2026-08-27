Хотів одружитися, а міг піти з гарбузом: як українці сваталися в давнину

Сьогодні освідчення важко уявити без каблучки та запитання «Ти вийдеш за мене?». А от у традиційній українській культурі згода на шлюб й взагалі пропозиція відбувалися дещо інакше.

У давнину домовленість про шлюб часто починалася зі сватання. До хати дівчини приходили старости – зазвичай шановані одружені чоловіки, які представляли родину хлопця. Вони не завжди говорили прямо про мету свого візиту, а використовували образні вислови: могли розповідати про мисливців, які шукають куницю, або про купців, які прийшли за певним товаром.

Як відбувалася відповідь дівчини на пропозицію у давнину

Після розмови дівчину запрошували до кімнати й питали, чи згодна вона на шлюб. Як не дивно, її відповідь вважалася важливою та вирішальною.

Якщо дівчина погоджувалася, вона перев'язувала старостів рушниками, а молодому подавала хустку. В інших місцевостях про згоду могли свідчити також подавання хліба, води чи частування сватів.



Як у давнину українка відповідала на пропозицію руки та серця / Freepik

Після цього могли переходити до наступних етапів – оглядин і заручин, які вже обрядово закріплювали домовленість про майбутній шлюб.

А от відмова мала значно менш романтичний вигляд. Дівчина або її родина могли повернути принесений сватами хліб, не прийняти частування, а одним із найвідоміших знаків відмови був гарбуз. Саме звідси походить вислів "дати гарбуза" тому, хто прийшов свататися.

Ще одним важливим етапом були заручини. Після сватання, якщо обидві сторони погоджувалися на шлюб, домовленість закріплювали обрядом, який уже означав серйозний намір молодих побратися. У різних регіонах звичаї відрізнялися, але заручини могли супроводжуватися обміном хлібом, подарунками та рукостисканням — символічним підтвердженням домовленості між двома родинами. Після цього відмовитися від шлюбу було значно складніше, адже рішення вже вважалося публічно оголошеним.



Як відбувалося сватання в давнину / Freepik

Сьогодні освідчення найчастіше асоціюється з особистим моментом для двох, однак колись шлях до шлюбу мав зовсім інший вигляд. І якщо сучасна пара може самостійно вирішити, коли й де одружуватися, то в українському селі майбутнє подружжя нерідко проходило через цілу низку звичаїв, у яких брали участь їхні родини.

Але найцікавіше відбувалося на самому весіллі, а точніше у першу шлюбну ніч. Виявляється, молодята самі не залишалися — читайте про так званий обряд комори.