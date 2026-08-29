29 серпня – яке церковне свято: що не можна робити на Усікновення голови Івана Предтечі

29 серпня віряни вшановують Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Його вбили за наказом царя Ірода, який виконав бажання доньки своєї дружини Іродіади.

У цей день наші предки збирали врожай горіхів і додавали їх у страви. Про Дні ангела, заборони та інші свята 29 серпня – розповідає Православний церковний календар.

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Іван Предтеча відкрито засуджував царя Ірода за протизаконний союз із Іродіадою. Правитель боявся народного обурення, адже люди вважали праведника пророком, тому він не наважився на негайну розправу й лише кинув того до в'язниці. Згодом монарх організував пишний бенкет на честь власного дня народження. Під час святкування донька Іродіади, Соломія, станцювала для гостей та зачарувала володаря. Цар публічно заприсягнувся виконати будь-яке бажання дівчини. Тоді вона зажадала голову Хрестителя на тарелі, і невдовзі правитель віддав наказ про страту святого.

Що не можна робити 29 серпня

Не рекомендується їсти продукти червоного кольору, адже вони нагадують кров Івана Предтечі.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна брати в руки гострі предмети.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Хто святкує День ангела 29 серпня

За новоюліанським календарем, 29 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Олександр, Степан, Яків та Ганна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 29 серпня вшановують День пам'яті захисників України. Його встановив Указ президента Володимира Зеленського у 2019 році. Сьогодні українці згадують тих, хто загинув у боротьбі з ворогом під час російсько-української війни.

Також сьогодні святкують День авіації України, День далекобійника, День народження мотоцикла та Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.