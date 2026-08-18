Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2026 року

У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у вересня – розповідає Православний церковний календар.

Православний календар на вересень 2026 за новим і старим стилем

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його за новим стилем (мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників за старим стилем).

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського за новим стилем (пророка Самуїла за старим стилем).

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; святого преподобного Теоктиста за новим стилем (преподобного Авраамія Печерського за старим стилем).

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця за новим стилем (Грузинської ікони Божої Матері за старим стилем).

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі за новим стилем (мученика Луппа за старим стилем).

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним за новим стилем (священномученика Євтихiя за старим стилем).

7 вересня – святого мученика Созонта за новим стилем (перенесення мощей апостола Варфоломія за старим стилем).

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) за новим стилем (Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці за старим стилем). У цей день віряни згадують народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

9 вересня – святих праведних Йоакима й Анни; святого мученика Северіяна за новим стилем (преподобних Кукші та Пимена Києво-Печерських за старим стилем).

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори й Німфодори за новим стилем (преподобного Мойсея Мурина за старим стилем).

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської за новим стилем (Усікновення голови Івана Предтечі за старим стилем).

12 вересня – святого священномученика Автонома за новим стилем (благовірного Олександра за старим стилем).

13 вересня – святого священномученика Корнилія за новим стилем (покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці за старим стилем).

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього за новим стилем (преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи за старим стилем). У це велике свято вшановують Хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, та підняття знайденого Дерева Хреста.

15 вересня – святого великомученика Микити за новим стилем (преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських за старим стилем).

16 вересня – святої великомучениці Євфимії за новим стилем (мучениці Василіси Нікомідійської за старим стилем).

17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові за новим стилем (пророка Мойсея, ікони Божої Матері "Неопалима Купина" за старим стилем). Софія виховувала доньок у християнській вірі, назвавши їх на честь головних чеснот. За відданість Христу дівчаток стратили, а матір померла від горя через три дні.

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського за новим стилем (пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Івана Предтечі за старим стилем).

19 вересня – святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта за новим стилем (спомин чуда архистратига Михаїла за старим стилем).

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора за новим стилем (преподобномученика Макарія Канівського за старим стилем).

21 вересня – святого апостола Кондрата за новим стилем (Різдво Пресвятої Богородиці за старим стилем).

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони за новим стилем (праведних Йоакима й Анни за старим стилем).

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя за новим стилем (мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори за старим стилем).

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли за новим стилем (преподобного Силуана Афонського за старим стилем).

25 вересня – святої преподобної Євфросинії за новим стилем (мученика Юліана та тих, хто з ним постраждав за віру Христову за старим стилем).

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова за новим стилем (священномученика Корнилія, сотника за старим стилем).

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер за новим стилем (Воздвиження Хреста Господнього за старим стилем).

28 вересня – святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава за новим стилем (великомученика Микити за старим стилем).

29 вересня – святого преподобного Киріака самітника за новим стилем (великомучениці Євфимії всехвальної за старим стилем).

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії за новим стилем (мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії за старим стилем).

Днями наша редакція вже публікувала календар державних свят на вересень.