На дні Ла-Маншу знайшли 162-річне пиво: ви будете здивовані, що з ним планують зробити

Пляшка Guinness, яка пролежала на дні моря понад півтора століття, могла б стати просто музейним експонатом. Але у неї є шанс на значно цікавіше "друге життя".

Незвичайну знахідку виявили серед уламків корабля Mindoro, який затонув у Ла-Манші у 1864 році. Бельгійський підводний фотограф Стефан Паніс знайшов пляшку серед вантажу судна й побачив на ній напис "Guinness Extra Stout London", повідомили BBC.

Як виявили 162-річний скарб?

Mindoro затонув 27 листопада 1864 року неподалік узбережжя Дувра після зіткнення з іншим вітрильником. Пляшка, яку знайшли дайвери, могла бути частиною цілої ящика з пивом.

Паніс припускає, що в ньому могло бути 24 пляшки, а на дні можуть залишатися й інші подібні ящики.

Тож нинішня знахідка може виявитися лише частиною старовинного вантажу. Чи справді його можна буде випити? Саме це зараз намагаються з'ясувати дослідники. Зразки з пляшки передали мікробіологам бельгійського університету KU Leuven.

Одна з головних загадок – чи проникла морська вода всередину через корок. Якщо пляшка залишалася герметичною, її вміст міг значно краще зберегтися. Говорити, що 162-річне пиво безпечне для вживання, поки зарано, це мають підтвердити результати досліджень.

Сам Паніс, який зізнався, що не є великим шанувальником стауту, все одно готовий зробити ковток історичного напою, якщо вчені визнають його безпечним.

Для чого хочуть використати незвичайну знахідку?

Найцікавіше – дослідники сподіваються знайти у старому напої генетичний матеріал мікроорганізмів, які використовувалися під час його виробництва.

Якщо його вдасться зберегти достатньо добре, зразки можуть допомогти зробити невелику партію пива за максимально наближеною до оригіналу технологією 1860-х років.

Тобто замість того, щоб просто відкрити стару пляшку, науковці можуть спробувати буквально відтворити смак пива з XIX століття.

До знахідки вже долучилася і компанія Diageo, яка володіє Guinness. Її архівна команда контактує з дайверами, щоб зібрати більше інформації та оцінити історичне значення відкриття.