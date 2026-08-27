Життя стане трохи простішим: 5 книжок, які допоможуть розібратися зі стресом і собою

Коли навколо й без того вистачає приводів для напруги, турбота про себе легко перетворюється ще на один пункт у нескінченному списку справ. Але іноді достатньо не шукати "ідеальну версію себе", а просто краще зрозуміти власний мозок, стрес, стосунки та потребу у відпочинку.

24 Канал разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрав 5 книжок, які говорять про це без складних рецептів і обіцянок кардинально змінити життя за кілька днів.

"Парадокс стресу. Чому вам потрібен стрес для довгого, здорового та щасливого життя" – Шерон Хореш Берґквіст

Фраза "уникайте стресу" звучить логічно, але повністю уникнути навантаження неможливо. Лікарка Шерон Хореш Берґквіст пропонує подивитися на нього інакше: важливо розрізняти короткочасний стрес, який може запускати адаптацію організму, та хронічний, що виснажує.

Авторка пояснює принцип гормезису – здатність організму ставати стійкішим після помірних навантажень. Йдеться, зокрема, про фізичну активність, харчування, температурні впливи та ментальне навантаження.

Берґквіст – лікарка та доцентка медицини Університету Еморі, яка працювала з дослідженнями здорового старіння та здоров'я мозку. Тож книжка поєднує наукові дані з практичними рекомендаціями.

"Парадокс стресу" / yakaboo.ua

"У пошуках невловимого. Наука про силу теперішнього моменту" – Джо Марчант

Ми постійно чуємо про необхідність "жити теперішнім", але що взагалі таке це "тепер"? Наукова журналістка Джо Марчант шукає відповідь на це питання на перетині фізики, нейронауки, психології та космології.

Книжка розповідає, чому час іноді здається нескінченним, а іноді пролітає непомітно, як мозок формує наше відчуття реальності та яку роль у цьому відіграють увага і пам'ять.

Марчант має докторський ступінь із генетики, а її попередня книжка Cure стала бестселером The New York Times. У 2026 році "У пошуках невловимого" також потрапила до рекомендацій New Scientist та Next Big Idea Club.

"У пошуках невловимого" / yakaboo.ua

"Я vs Мозок. Як перестати себе накручувати і почати жити" – Гейлі Морріс

Знайома ситуація: третя година ночі, спати хочеться, але мозок раптом вирішує повернутися до тієї незручної фрази, яку ви сказали десять років тому. Саме такі моменти Гейлі Морріс перетворює на гумористичний діалог між людиною, її мозком, серцем та іншими частинами тіла.

Авторка говорить про тривожність, побачення, ментальне здоров'я, тілесність та інші ситуації, які багато хто переживає, але не завжди готовий обговорювати.

Морріс – британська комедіантка та авторка вірусних скетчів. Її книжка стала бестселером The Sunday Times, а сама авторка отримувала відзнаки Funny Women Awards та Blogosphere Awards.

"Я vs мозок" / yakaboo.ua

"Несподівана подорож. Як знайти силу, надію та не втратити себе у догляді за близькими" – Емма Хемінг Вілліс

Ця книжка має особливо особисту історію. Емма Хемінг Вілліс написала її після того, як її чоловікові, актору Брюсу Віллісу, діагностували фронтотемпоральну деменцію.

Разом із його діагнозом змінилося і життя самої Емми, яка опинилася в ролі людини, що доглядає за близьким. Вона поєднала власний досвід із порадами фахівців із деменції, психології та догляду.

Авторка говорить про те, як просити допомоги, справлятися зі змінами поведінки близької людини та не сприймати власне виснаження як доказ любові.

"Несподівана подорож" стала миттєвим бестселером The New York Times. Сьогодні Хемінг Вілліс також займається підтримкою родин, які живуть із нейродегенеративними захворюваннями.

"Несподівана подорож" / yakaboo.ua

"Хоробрість жити разом" – Ольга Гуцал

Навіть якщо людина чудово дає раду з кар'єрою, фінансами та роботою, це ще не означає, що вона автоматично вміє будувати здорові стосунки.

Українська підприємиця Ольга Гуцал пропонує дивитися на пару не як на пошук "ідеальної людини", а як на партнерство, яке постійно змінюється.

У книжці йдеться про сімейний бюджет, особисті кордони, розподіл відповідальності, нові домовленості та навіть можливість розійтися без перетворення стосунків на війну.

Для пояснення різних етапів близькості Гуцал використовує власну модель "Сніданок – Обід – Вечеря" – від романтичного захоплення до зрілого партнерства.

"Хоробрість жити разом" стала другою книжкою авторки після "Якщо стрибнули, то гребіть", яка отримала премію KBU Awards.

"Хоробрість жити разом" / yakaboo.ua