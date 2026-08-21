Біг-Бен у Лондоні – це не вежа: ви здивуєтеся, що насправді так називається

Більшість людей називає Біг-Беном знамениту годинникову вежу в Лондоні, але це не зовсім правильно. Насправді так називається лише величезний дзвін, захований усередині вежі.

Сама споруда має іншу назву, яку отримала лише у 2012 році. Про те, звідки взялася назва "Біг-Бен" та що насправді ховається за цим відомим іменем, розповідає History.

Яка справжня назва Біг-Бена

Насправді Біг-Беном називається величезний 13-тонний дзвін усередині вежі. Саму споруду у 2012 році на честь діамантового ювілею королеви Єлизавети II перейменували на Вежу Єлизавети.

Цікаво, що походження назви "Біг-Бен" достеменно не встановлене. Одна з версій пов'язує її з Беном Каунтом - чемпіоном з боксу без рукавичок XIX століття. Водночас найімовірніше, що дзвін отримав прізвисько на честь сера Бенджаміна Холла - валлійського інженера-будівельника та члена Палати громад.

Біг-Бен / Фото Unsplash

Холл був першим комісаром з будівництва та керував останніми етапами відбудови будівлі Парламенту після пожежі 1834 року. Його ім'я також викарбуване на дзвоні.

Цю версію підтверджує стаття газети The Times від 22 жовтня 1856 року. У ній, коли перший дзвін прибув до Парламенту, повідомлялося про пропозицію назвати його "Біг-Беном" на честь сера Бенджаміна Холла, під час перебування якого на посаді дзвін було відлито.

Чому Біг-Бен неодноразово змінював свій дзвін

Перший дзвін, призначений для вежі, прибув до Лондона у 1856 році. Однак він тріснув ще до встановлення. Другий, легший дзвін підняли на дзвіницю в жовтні 1858 року.

Годинник вежі почав відлічувати час 31 травня 1859 року. Вже 11 липня того ж року вперше пролунав новий дзвін, який ударяв ззовні молотом, а не розгойдувався, щоб ударяти язичком зсередини.

Втім, уже через два місяці важкий молот розколов дзвін. Через це Біг-Бен замовк більш ніж на чотири роки. Згодом дзвін повернули, а замість важкого молота встановили легший, який почав бити по іншій частині дзвона.