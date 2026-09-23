Цю пісню 1990 року написали за 15 хвилин на серветці: вона стала світовим хітом

Деякі легендарні пісні народжуються після місяців роботи в студії, а інші – буквально за кілька хвилин. Саме так з'явився один із найвідоміших хітів Джона Бон Джові.

Мовиться про легендарну "Blaze of Glory". Ідеї для майбутньої пісні музикант записав просто на серветках під час обіду з актором Кіфером Сазерлендом, пише Parade.

Як з'явилася пісня "Blaze of Glory"

Історією незвичайного народження пісні Кіфер Сазерленд поділився під час панельної дискусії на комік-конвенції FanX у Солт-Лейк-Сіті. Актор розповів про зйомки фільму "Молоді стрільці II", де також з'явився Джон Бон Джові.

За словами Сазерленда, який зіграв головну роль у фільмі, музикант прийшов на зйомки лише на один день. Після цього вони разом пішли на вечерю та випили трохи.

Ми сиділи в барі, і Джон подивився на Еміліо Естевеса й сказав: "Я хочу написати музику для сиквелу",

– розповів актор.

Естевес відповів, що не знає, чи буде продовження фільму. Однак Бон Джові був упевнений й сказав: "Сиквел буде".

"Молоді стрільці II": дивіться трейлер

Поки інші не звертали на це уваги, музикант почав щось записувати на серветці. За словами Сазерленда, за 15 хвилин він написав "Blaze of Glory", після чого підсунув серветки Естевесу зі словами: "Ось твоя перша пісня".

Спочатку Сазерленд не сприйняв цей момент як щось особливе. Він закінчив зйомки та повернувся до Монтани. Але згодом, зайшовши до магазину, побачив на телевізорах Бон Джові, який виконував "Blaze of Glory".

"Це була пісня номер один. Я тоді цього не усвідомлював", – пригадав актор.

За словами Сазерленда, Естевез досі зберігає ці три серветки в рамці у себе вдома.

Наскільки успішною стала "Blaze of Glory"

"Blaze of Glory" вийшла у 1990 році та у вересні того ж року очолила чарт Billboard. Загалом композиція провела в ньому 21 тиждень.

Бон Джові – "Blaze of Glory": дивіться відео

У 1991 році пісня отримала "Золотий глобус" у номінації "Найкраща оригінальна пісня до кінофільму". Також вона була номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" та на "Греммі" у номінаціях "Найкраща пісня для кінофільму або телебачення" та "Найкращий чоловічий вокал у стилі рок".

Попри те, що пісня була написана за лічені хвилини на звичайних серветках, "Blaze of Glory" стала однією з найвідоміших композицій у музичному доробку Бон Джові.