Учасників Ziferblat щодня "крутили" в рекламі на українському ТБ: у мережі знайшли архівне відео

У 2025 році Україні на пісенному конкурсі представить гурт Ziferblat, який блискавично виграв Нацвідбір. Виявилося, що відразу двоє учасників гурту у минулому були акторами.

Брати Валентин і Даніїл Лещинські з гурту Ziferblat починали кар'єру артистів не на музичній сцені, а на знімальному майданчику. Про це повідомляє 24 Канал.

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Брати Лещинські знялися у рекламі "Чумак"

Про те, що брати Лещинські пробували себе в ролі акторів, стало відомо завдяки соціальним мережам. Зокрема, у мережі знайшли архівне відео з виконавцями, де вони ще зовсім діти.

Даніїл та Валентин знялися в рекламі соусів "Чумак". У мережі пишуть, що це реклама була на екранах в Україні приблизно у 2005 – 2006 році. Тоді хлопцям було всього 9 – 10 років.

У рекламі хлопців практично неможливо розрізнити, про що пишуть користувачі у мережі.

Брати Лещинські у рекламі "Чумак": дивіться відео

Додамо, що музична кар'єра братів Лещинських розпочалася у 2012 році, коли Даніїл та Валентин заснували свій перший колектив Runnin' Blue після закінчення 9 класу. Музичний шлях гурту Ziferblat почався у 2015 році.

На Євробаченні-2025 Ziferblat представлятиме Україну з піснею Bird of Pray. Ця композиція, як розповіли учасники колективу, перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє.