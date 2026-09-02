В Одеси "вкрали" сотні років: чому День міста можуть перенести з 2 вересня

Сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає День міста. Офіційною датою його заснування вважається 2 вересня 1794 року, тож за цією версією Одесі виповнюється 232 роки.

Однак історія міста почалася задовго до появи цієї дати на календарі, а святкування Дня міста пропонують перенести, пише 24 Канал.

То скільки років Одесі?

Ще у XV столітті на місці сучасної Одеси існував порт Кочубіїв, який у джерелах також фігурує під назвами Качибей та Хаджибей. Перша письмова згадка про нього датується 19 травня 1415 року – саме тому вік Одеси дедалі частіше пропонують рахувати від цієї дати.

Якщо рахувати від першої письмової згадки 1415 року, то у 2026 році йдеться вже про 611 років історії міста. 19 травня 2026 року в Одесі навіть відкрили виставку, присвячену 611-й річниці першої письмової згадки про Коцюбіїв – Хаджибей – Одесу.

У хроніці польського історика Яна Длугоша Кочубіїв згадується як порт, звідки мали відправити зерно до Константинополя, який тоді перебував в облозі османів. Тобто мовиться не просто про випадкову згадку поселення, а про порт, який уже був залучений до міжнародної торгівлі.

Водночас історики застерігають: 1415 рік – це дата першої відомої письмової згадки, а не доведена дата заснування міста. Люди жили на території сучасної Одеси задовго до цього, а між давнішими поселеннями та середньовічним Кочубієвом існують періоди, про які джерел недостатньо.

А звідки взялося 2 вересня 1794 року?

Саме тут починається найцікавіша частина історії. У 1794 році Російська імперія після захоплення Хаджибея почала перетворювати його на військово-торгівельний порт. Цей період традиційно вважають початком Одеси як міста Російської імперії.

Однак у дослідженнях з історії міста також зазначається, що на момент російського захоплення поселення вже існувало під назвою Хаджибей. Тому питання полягає не лише в тому, скільки років місту, а й у тому, від якої саме точки рахувати його історію.

Дата 1794 року фіксує початок нового етапу розвитку міста, але не появу першого поселення на цьому місці.

Військові запропонували переглянути дату

Цьогоріч питання стало особливо актуальним. Оперативно-тактичне угруповання "Одеса" та його командир полковник Денис Носіков звернулися до представників міської та обласної влади із пропозицією переглянути офіційну дату Дня Одеси.

Військові вважають, що прив'язка історії міста саме до 1794 року підтримує імперську версію його походження. У листах захисники запропонували провести фахове обговорення за участю істориків та визначити дату, яка найкраще відповідає історичним джерелам.

Зокрема, вони звернули увагу на 19 травня 1415 року як на першу документально зафіксовану згадку про Кочубіїв.