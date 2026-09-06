Його хіти знає весь світ: який легендарний співак не написав самостійно жодної пісні

Його називали "королем рок-н-ролу" і вважали одним із найвпливовіших артистів в історії американської музики. Однак за життя він не написав самостійно жодної пісні.

Йдеться про легендарного Елвіса Преслі. Попри це, співак залишив величезний слід у музиці, пише Showbiz Cheat Sheet.

Чи має Елвіс Преслі власні пісні

Преслі славився своїм музичним талантом і харизмою, завдяки яким міг миттєво захопити увагу тисяч шанувальників. Однак пісні, які зробили його знаменитим, він сам не писав.

Про це сам співак розповів в одному з інтерв'ю 1957 року. Преслі зазначив, що хоча його ім'я вказували в титрах деяких композицій як автора, насправді він не брав участі в їхньому написанні.

Це все велика містифікація, люба. Я ніколи в житті не писав пісень. Я отримую третину гонорару за їх запис. Це робить мене розумнішим, ніж я є насправді. У мене навіть ніколи не було ідеї для пісні. Хіба що один раз, можливо,

– пояснив він.

Елвіс Преслі / Архівне фото

Преслі розповів, що той єдиний випадок був пов'язаний із дивним сном. Одного вечора він ліг спати, побачив сон і прокинувся весь тремтячий, після чого зателефонував приятелю та розповів йому про це.

"До ранку він уже мав нову пісню – "All Shook Up", – додав співак.

Елвіс Преслі – "All Shook Up": дивіться відео

Також Преслі стверджував, що не вміє читати ноти. Щоправда, невідомо, чи говорив він це серйозно, чи жартував, адже пізніше додав, що використовує гітару лише як милицю.