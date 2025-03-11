Змінився до невпізнання: блогер "Тато в декреті" 11 років тому знімався у фільмі "Плем'я"

Український блогер Григорій Фесенко веде цікаву сторінку в соціальних мережах, де розповідає про своє життя у декреті. Виявилось, що Григорій не просто блогер, але й відомий актор.

Григорій Фесенко зіграв головну роль в українському фільмі "Плем'я", що з'явився на екранах у 2014 році, пише 24 Канал. Це кіно отримало чимало нагород і досі входить до списку найкращих українських стрічок.

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Як змінився Григорій Фесенко після фільму "Плем'я"

Про це Фесенко розповів, відповідаючи на питання своїх підписників, зазначивши, що тоді він "був молодий". І справді, Григорій сильно змінився з того часу й впізнати в ньому тодішнього юнака дещо складно.



Як змінився Григорій Фесенко / Колаж 24 Каналу

Разом з тим, блогер наголосив, що фільм "Плем'я" розповідає не про глухих. За його словами, ідея режисера Мирослава Слабошпицького полягала в тому, щоб зняти фільм жестовою мовою.

Свого часу Григорій розповідав, що в дитинстві чув нормально, але потім захворів і втратив слух. Він каже, що з людьми з вадами слуху може говорити жестовою мовою, а з тими, хто чує, – просто мовою.

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Про що фільм "Плем'я"

Головний герой фільму, Сергій, потрапляє у спеціалізований інтернат для слабочуючих, де існує кримінальна організація, Плем'я.

Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь в кількох пограбуваннях. Коли Сергій закохується в Анну, одну з "наложниць" ватажка банди, йому доводиться порушити неписані закони племені.

У 2019 році кінострічку подивилося понад 22 мільйони осіб на YouTube, що стало абсолютним рекордом для вітчизняного кіно.

Раніше 24 Канал розповідав цікаві факти про "Штольню" – перший український трилер і фільм жахів. Цікаво, що фільм знімали у військовому ДОТі.