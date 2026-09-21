Мама плакала від безгрошів'я, а сосиска була за свято: українці відреагували на "романтику 90-х"

Останнім часом у соцмережах набирає популярності тренд перетворювати свої звичайні фото за допомогою ШІ на кадри з 90-х. Користувачі приміряють на себе старий одяг, додають плівковий ефект, дворовий антураж і ніби повертаються в епоху, яка сьогодні здається дуже атмосферною.

Але для тих, хто справді жив у 90-х, це десятиліття було далеко не таким романтичним. У Threads користувачі згадали, що стояло за красивою естетикою того часу: від бандитських розбірок і затримок зарплат до ситуацій, коли одна сосиска на сніданок була справжнім святом.

"Все вирішувалося через бандосів"

Все почалося з посту @galya.kulikaieva.

Один із користувачів в коментарях зізнався, що якби мав вибір народитися у 80-х і застати 90-ті або народитися пізніше, то обрав би другий варіант.

Із законністю був лютий тринд*ць. Все рішалося через бандосів,

– написав він.

За його словами, правоохоронні органи почали набирати силу приблизно у 1996 – 1997 роках, коли частину представників кримінального світу почали саджати та виганяти з країни. Автор коментаря також стверджує, що згодом кримінальні угруповання та правоохоронці почали зближуватися.

Авторка допису у відповідь згадала ще одну особливість того часу – люди, які встигли нажитися на приватизації та заволодіти цінним майном, швидко виїжджали за кордон.

Інша користувачка розповіла, що пам'ятає 90-ті як час, коли багато молодих чоловіків гинули через кримінальні конфлікти.

"Багато хлопців трохи старших, які вже поринули в доросле життя, саме тоді загинули під час бандитських розбірок", – написала вона.

Але проблеми були не лише на вулицях. За її словами, зарплати батькам затримували, тому родинам доводилося дуже економити на їжі: "рятували консервації. М'ясо було за щастя".

Втім вона зазначила, що зараз фінансові труднощі теж трапляються, але особисто для неї це все одно не можна порівняти з ситуацією 90-х.

Кілограм сосисок став святом

Один із найемоційніших коментарів залишила користувачка, яка пригадала конкретний епізод із дитинства приблизно 1996 року. За її словами, мама тоді плакала через те, що в родині не було грошей і їжі. Батько віддав їй якісь гроші, але потім сам плакав в іншій кімнаті, бо це були кошти, відкладені на щось важливе.

Після цього мама пішла з дітьми до магазину й купила кілограм сосисок.

Нам з братом варили по 1 сосисці на сніданок кожен день. Без нічого. Просто сосиска. Ну нам то за свято, бо каші ми і не любили,

– написала вона.

При цьому авторка початкового допису зізналася, що сама не пам'ятає такого дефіциту їжі у своєму дитинстві. Вона припустила, що, можливо, у її місті ситуація була іншою.

Газети замість туалетного паперу

Ще одна користувачка згадала побутову деталь, яка сьогодні здається майже нереальною. Вона написала, що не може зрозуміти, як на початку 90-х на пострадянському просторі люди ще користувалися газетами замість туалетного паперу.

Для порівняння вона навела зовсім іншу реальність того часу: поки в СРСР та на пострадянському просторі люди боролися з побутовими проблемами, у світі вже виходили культові речі на кшталт "Твін Пікс".

Авторка допису назвала це "убожеством", але зауважила, що люди вже могли хоча б дивитися на те, як живуть в інших країнах.

Чому 90-ті зараз виглядають такими красивими?

У коментарях немає одного спільного спогаду про це десятиліття. Для когось це справді дитинство, друзі, телевізор і перші західні фільми та серіали, а для когось – постійні фінансові проблеми, страх і боротьба за найнеобхідніше.

Мабуть, саме тому сучасні картинки з естетикою 90-х показують лише одну частину цієї історії. За касетами, джинсами та старими телевізорами для багатьох людей залишилися роки, коли навіть звичайний кілограм сосисок міг стати справжнім святом.