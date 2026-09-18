Можуть піти роки: скільки в Україні потрібно працювати, щоб купити новий iPhone

Новий iPhone – бажана покупка для багатьох, але його ціна може добряче вдарити по кишені. Цьогорічні iPhone 18 Pro та 18 Pro Max вже доступні для передзамовлення в Україні, а вартість складаного iPhone Duo поки ще формується.

Ціни на новинки Apple можуть сягати понад 160 тисяч гривень залежно від моделі та обсягу пам'яті. 24 Канал порахував, скільки місяців доведеться працювати українцю, щоб назбирати на новий iPhone.

Скільки потрібно працювати, щоб купити iPhone 18 Pro

Для підрахунку ми взяли мінімальну зарплату в Україні – 8 647 гривень, а також середню зарплату за даними Держстату – 32 243 гривні.

Зверніть увагу! Це лише умовний розрахунок, адже у реальному житті навряд чи хтось може відкладати всю зарплату. Однак він добре показує, скільки часу потрібно було б працювати українцю, якби всі зароблені гроші йшли виключно на новий iPhone.

Базовий iPhone 18 Pro на 256 ГБ в Україні коштує близько 78 тисяч гривень. За мінімальної зарплати на нього доведеться відкладати приблизно 9 місяців, тоді як за середньої – близько 2,4 місяця.

iPhone 18 Pro / Фото Apple

Водночас найдорожча версія iPhone 18 Pro з 2 ТБ пам'яті коштує близько 158 тисяч гривень. Людині з мінімальною зарплатою для такої покупки знадобиться приблизно 18 місяців, а за середньої зарплати – майже 5 місяців.

Скільки потрібно збирати на iPhone 18 Pro Max

Базовий iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ коштує близько 85 тисяч гривень. Це майже 10 місяців роботи за мінімальної зарплати або близько 2,6 місяця за середньої.

iPhone 18 Pro Max / Фото Apple

Версія iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ обійдеться приблизно у 165 тисяч гривень. Щоб назбирати цю суму, за мінімальної зарплати потрібно близько 19 місяців, а за середньої – трохи більше ніж 5 місяців.

У скільки обійдеться новий iPhone Duo

Із iPhone Duo ситуація дещо інша, адже його ціна для українського ринку ще формується. Тому для орієнтовного розрахунку візьмемо американський цінник смартфона.

iPhone Duo / Фото Apple

У США базова версія iPhone Duo на 256 ГБ коштує 1 999 доларів, а найдорожча конфігурація – 3 199 доларів. За курсом 44,69 гривні за долар, станом на 18 вересня, це приблизно 89,3 тисячі та 143 тисячі гривень відповідно.

Важливо! Ціна на iPhone Duo в Україні буде вищою, ніж у США, адже до американського цінника додаються податки, логістичні витрати та інші націнки.

За мінімальної зарплати на базовий iPhone Duo доведеться відкладати близько 10 місяців, а на найдорожчу версію – приблизно 16,5 місяця. Якщо ж отримувати середню зарплату, назбирати на ці моделі можна приблизно за 2,8 та 4,4 місяця відповідно.