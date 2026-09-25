Його правління тривало 22 роки: хто найдовше був гетьманом України

В українській історії є гетьман, який залишався при владі понад 20 років. Його правління припало на складний період, коли Гетьманщині доводилося балансувати між власними інтересами та тиском Московської держави.

Водночас цей політичний діяч залишив після себе значну спадщину. Про те, хто з українських гетьманів найдовше утримував булаву, розповідає Центральний державний історичний архів України.

Який гетьман найдовше утримував булаву

Йдеться про Івана Мазепу, який 25 липня 1687 року отримав булаву на Генеральній раді за підтримки козацької старшини. Після обрання новий гетьман і старшина склали присягу та підписали домовленості, що отримали назву "Коломацькі статті".

Правління Мазепи тривало 22 роки – це найдовший період серед українських гетьманів. Завдяки дипломатичному таланту, політичному досвіду та впливу він намагався зберігати автономний устрій Гетьманщини, попри тиск московської влади.

Гетьман також опікувався православною церквою. Мазепа щедро фінансував будівництво та облаштування храмів і монастирів у Києві, Чернігові, Батурині, Глухові, Лубнах, Переяславі та інших містах.

Іван Мазепа / Гравюра XVIII століття

Особливу увагу гетьман приділяв Києво-Печерській лаврі. За його сприяння та коштом було збудовано та відновлено Троїцьку церкву, Церкву Всіх Святих, Онуфріївську вежу, Микільську больницьку церкву та низку інших споруд.

Мазепа також видавав універсали, якими надавав і підтверджував права монастирів на земельні володіння. У 1688 році за його сприяння Києво-Печерська лавра отримала патріаршу грамоту на підтвердження ставропігії.

Його діяльність залишила помітний слід не лише в політичній історії України, а й у її культурній та архітектурній спадщині.