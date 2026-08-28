Де вигідніше пити каву – вдома чи в закладі: блогер порахував витрати до копійки

Український блогер Леонід Попадько вирішив перевірити де вигідніше пити каву. Для цього він порахував усі витрати до кожної копійки.

Він врахував не лише вартість кавових зерен, а й ціну води, електроенергії, обслуговування та самої кавомашини. Своїми результатами дослідження блогер поділився у відео в TikTok на своїй сторінці.

Скільки коштує кава в закладі

За словами Попадька, середня ціна американо в закладі становить близько 60 гривень. Якщо випивати по три чашки на день, за рік виходить 1095 чашок.

Таким чином, за рік на каву в закладах доведеться витратити близько 65 700 гривень.

Блогер порахував, де вигідніше пити каву: дивіться відео

Скільки коштує домашня кава

На перший погляд, кава вдома має бути значно вигіднішою. Кілограм хороших зерен коштує щонайменше 1 000 гривень, а на одну порцію американо потрібно 10 грамів. Відтак саме зерно для однієї чашки коштує приблизно 10 гривень.

Проте це не всі витрати. Покупна вода коштує близько 70 гривень за 5 літрів. Оскільки на одну чашку потрібно 200 мілілітрів, вода додає ще 2,80 гривні.

Також потрібно врахувати електроенергію. За тарифу 4,32 гривні за кіловат кавова машина витрачає приблизно 15 копійок на приготування однієї чашки.

Приготування кави / Фото Unsplash

Також блогер врахував витрати на обслуговування кавомашини. Комплект фільтрів і засобів для декальцинації коштує 1 000 гривень, а за рік потрібно чотири такі комплекти. У перерахунку на одну чашку це становить приблизно 3,65 гривні.

Отже, без урахування вартості кавомашини собівартість однієї чашки домашнього американого становить 16,60 гривні.

Однак з урахуванням ціни кавомашини, яка обійшлася блогеру у 17 500 гривень, в перший рік одна чашка домашньої кави коштуватиме 32,58 гривні. Починаючи з другого року її вартість знизиться до 16,60 гривні.

Таким чином, за підрахунками блогера, готувати американо вдома вигідніше, навіть з урахуванням вартості кавомашини та її обслуговування.