TikTok заполонив один дивний танець: що за STORM II та як повторити вірусний тренд

У TikTok останніми днями почали з'являтися дуже схожі відео: одна людина стоїть у центрі, навколо неї синхронно рухається цілий натовп, а кадри виглядають так, ніби їх зняли для великого музичного кліпу. Найцікавіше, що авторам не доводиться збирати десятки танцівників чи повторювати складну хореографію.

Усе це почалося з кліпу на STORM II від GENER8ION та Yung Lean, а тепер його ключовий момент відтворюють за допомогою ШІ. 24 Канал розібрався, що це за пісня, чому саме цей фрагмент завірусився та як зробити власну версію.

Що це за пісня STORM II?

STORM II – трек французького аудіовізуального проєкту GENER8ION та шведського репера Yung Lean, який вийшов у квітні 2026 року.

Пісня є частиною проєкту STORM, який поєднує музику, кіно та хореографію. Сам кліп значно більший за звичайне музичне відео. Це понад семихвилинна короткометражка, у якій Yung Lean грає учня британської школи-інтернату, а ближче до кінця історія переходить у знамениту масову хореографічну сцену.

Саме вона й стала основою нового TikTok-тренду.

До речі, оригінальний кліп не створений ШІ. Його режисером є Ромен Гаврас, а над хореографією працював Дам'єн Жале.

Оригінальний кліп: дивитись відео

Чому всі повторюють саме цей момент?

Найвідоміша частина починається приблизно на 4:18 відео. Yung Lean стоїть перед групою хлопців, після чого починається дуже синхронний рух натовпу: люди нахиляються, перебудовуються і буквально рухаються як одне ціле.

Саме ця сцена настільки добре підходить для ШІ-редагування, бо рухи, камера та композиція вже готові. Автору залишається фактично замінити головного героя або весь натовп на потрібних персонажів.

І тут починається найцікавіше: у нових відео замість хлопців із кліпу можуть з'являтися зовсім інші люди, персонажі чи навіть вигадані істоти, але вони повторюють ту саму хореографію.

Українська версія тренду: дивитись відео

Як зробити таке відео?

Для цього зараз використовують Higgsfield Genjutsu або інші AI-інструменти з режимом video-to-video / character swap.

Суть проста: завантажується фрагмент оригінального відео, а потім ШІ отримує фотографію персонажа, якого потрібно поставити на місце героя.

Є навіть готовий гайд саме для STORM II trend, де описаний такий workflow: взяти відео як джерело руху, окрему фотографію персонажа як джерело зовнішності та попросити модель зберегти хореографію, камеру й композицію