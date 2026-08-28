Новий тренд у сучасній літературі: чому книжки раптом заговорили про несподівані теми

Ще кілька десятиліть тому роман про вакцинацію, аборти, війну чи призов міг здатися надто злободенним для "великої літератури". Сьогодні все навпаки: саме конфліктні теми стають основою книжок, які отримують премії, екранізації та викликають бурхливі дискусії.

Письменники дедалі частіше переносять у художні тексти те, про що ми звикли сперечатися у соцмережах. Свіжий приклад – роман британської письменниці Емілі Едвардс "Стадо", який виходить українською у видавництві #книголав.

Література не дає легкої відповіді

У соцмережах складні суспільні питання часто зводяться до кількох речень: людина або "за", або "проти". Художня література працює інакше – вона змушує читача провести з героєм сотні сторінок і побачити його страхи, досвід та причини певного рішення.

Саме тому роман може показати позицію, з якою читач категорично не погоджується, але водночас змусити його зрозуміти людину, яка її має. Подібний прийом використовував, зокрема, Ієн Мак'юен у "Законі про дітей", де конфлікт навколо переливання крові розкривається через погляди судді та підлітка – свідка Єгови.

В українській літературі схожий ефект має роман Гаськи Шиян "За спиною". Реакція героїні на мобілізацію її коханого свого часу викликала суперечки серед читачів, однак саме ця незручність і зробила тему предметом тривалого обговорення.

Чому художня історія може переконувати сильніше за статистику?

Гострі суспільні теми рідко існують лише у форматі сухих фактів. За кожною цифрою стоїть конкретна людина – і саме персональна історія часто викликає сильнішу емоційну реакцію. У випадку вакцинації це особливо помітно.

Під час спалаху кору в Україні у 2017 – 2019 роках захворіли понад 115 тисяч людей, 41 людина померла. Але навіть такі цифри не обов'язково змушують людину змінити переконання.

Роман натомість пропонує не статистику, а персонажа. Читач спочатку емоційно занурюється в його історію, а вже потім стикається з його рішеннями та поглядами.

"Стадо": коли одна дружба перетворюється на судову справу

Саме так побудований роман Емілі Едвардс. Елізабет переконана, що її доньці Клеммі не можна робити щеплення, тому вона вимагає від батьків інших дітей підтвердження вакцинації перед днем народження доньки.

Її подруга Брай також не вакцинувала свою дитину. Причина – сімейний досвід: у її родині переконані, що брат Метті втратив здоров'я після щеплення ще у 1978 році.

На перший погляд, це історія про вакцинацію. Насправді ж авторка значно більше пише про довіру, страх і межі особистої відповідальності.

Подруги роками не говорили одна з одною прямо про вакцинацію. Одна боялася образити, інша – зізнатися у незручній правді. Все змінює одне повідомлення: Брай пише, що її донька вакцинована, хоча насправді йдеться лише про щеплення від пневмонії та менінгіту. Далі будуть кір, лікарня і суд.

Цікаво, що Едвардс не перетворює книгу на памфлет про вакцинацію. Вона не ставить перед собою завдання просто переконати читача в правильності однієї сторони.

Її цікавить інше: як страх змушує людей ухвалювати рішення, які можуть впливати не лише на них самих. Це робить сюжет значно ширшим за одну тему.

Роман не змушує обрати сторону за кілька секунд – він змушує залишатися поруч із людиною, навіть якщо ти з нею не погоджуєшся.