Після "Диявол носить Prada" Меріл Стріп ледь не відмовили від ролі у фільмі, який став хітом

Після гучного успіху "Диявол носить Prada" у 2006 році Меріл Стріп була на піку кар'єри. Фільм на той момент став найкасовішою стрічкою в її фільмографії, а актриса отримувала безліч серйозних пропозицій.

Однією з них стала головна роль в екранізації мюзиклу "Mamma Mia!". Як розповідала Стріп в інтерв'ю Vogue, її агент навіть не очікував, що вона погодиться на цей проєкт.

Від якої ролі мало не відмовили Меріл Стріп

Акторка поділилася, що спочатку агент зателефонував їй і перелічив три "важкі й серйозні" пропозиції. А вже наприкінці розмови згадав ще одну.

О, і майже забув згадати – ти, мабуть, зараз розсмієшся, – але люди з "Mamma Mia!" тебе хочуть. Я їм передам, що це відмова,

– сказав він.

Однак Стріп відреагувала зовсім не так, як очікував її агент.

"Боже, ні, я хочу саме це!", – відповіла актриса.

Меріл Стріп / Фото GettyImages

Для агента це стало несподіванкою. Після цього продюсерка Джуді Креймер і режисерка Філліда Ллойд приїхали до Нью-Йорка на зустріч із Стріп. Актриса погодилася на роль без прослуховування та заявила, що готова віддати фільму не 100, а 150% своєї енергії.

Стрічка стала одним із найуспішніших мюзиклів в історії кіно. Сама Стріп пізніше називала зйомки "абсолютною мрією" та зізнавалася, що ніколи не почувалася такою щасливою на знімальному майданчику.

Що відомо про екранізацію мюзиклу "Mamma Mia!"

Фільм вийшов на екрани у 2008 році. Його бюджет становив близько 52 мільйонів доларів, тоді як світові касові збори, за даними Box Office Mojo, перевищили 700 мільйонів доларів.

"Mamma Mia!": дивіться трейлер

За сюжетом Донна, яку зіграла Стріп, – самотня мати, що тримає невеликий готель на грецькому острові. Її донька Софі готується до весілля і таємно запрошує трьох чоловіків із минулого матері. Дівчина вважає, що один із них може бути її батьком.

На тлі грецьких пейзажів розгортається історія про кохання, сімейні таємниці та пісні ABBA.