У Львові є будинок із дивним написом: що він означає і чому його не прибрали

Прогулюючись спокійними вуличками Львова, легко проґавити деталі, які роками ховаються у всіх на очах. Але якщо звернути на вулицю Паркову, погляд точно зачепиться за дивну кам'яну фігуру та висічені літери на фасаді одного з будинків.

Цей напис з'явився тут понад століття тому, пережив кілька війн, окупацію та радянські зачистки міського простору, пише 24 Канал.

Тогочасний "фейсконтроль"

На рівні другого поверху цієї витонченої будівлі на Парковій, 14 (її у 1910 році звело знамените архітектурне бюро Івана Левинського) розташований монументальний горельєф "Гладіатор". Його автор – культовий львівський скульптор Зигмунт Курчинський, якого за унікальний стиль часто називали "львівським Роденом".

А поруч із "Гладіатором" висічено загадкові літери: "Inimice praeteri hanc domum". Переклад звучить максимально безапеляційно: "Неприятелю, оминай цей дім" (або "Вороже, проходь повз").

Сьогодні ми вішаємо на хвіртку табличку "Обережно, злий пес" або ставимо камери спостереження. А от понад сто років тому заможні львів'яни підходили до безпеки креативніше.

Власник будинку замовив не просто декор, а справжнє символічне заклинання проти заздрісників, крадіїв та токсичних гостей. Мовляв, іди своєю дорогою, друже, тут тобі не раді.

Як виглядає напис на Парковій, 14 / FB: Forgotten Galicia

Як напис перехитрив систему

Найбільша загадка цієї кам'яниці – як напис взагалі дожив до наших днів. За століття у Львові встигло змінитися кілька режимів.

Особливо вороже до іноземних літер на фасадах ставилися радянські чиновники. Вони нещадно збивали польські вивіски, замазували німецьку рекламу цементом і руйнували барельєфи, які не пахли комунізмом. А от латинського лицаря чомусь не чіпали.

Можливо, партійні комісари просто не змогли перекласти фразу, а можливо – десь глибоко в душі таки побоялися старовинного застереження. Як би там не було, сьогодні цей напис – офіційно недоторканний. Будинок внесений до реєстру пам'яток архітектури.

Будь-яка спроба зафарбувати лицаря чи збити літери закінчиться для комунальників або сучасних власників квартир судом і величезним штрафом.