Засновані ще козаками: 5 найстаріших міст Дніпропетровщини

Дніпропетровщина має значно давнішу історію, ніж може здатися на перший погляд. Сьогодні регіон асоціюється з великими промисловими центрами, однак його міста формувалися ще задовго до появи сучасних мегаполісів.

Значна частина їхньої історії пов'язана із Запорозьким козацтвом. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Дніпропетровської області.

Дніпро

Офіційна дата заснування Дніпра нещодавно змінилася. Згідно з рішенням Дніпровськаої міської ради від 19 серпня 2026 року, місто офіційно веде свою історію від 1526 року.

Де розташоване Дніпро: дивіться на карті

Офіційна дата заснування Дніпра нещодавно змінилася. Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 19 серпня 2026 року, історію міста тепер офіційно відлічують від 1526 року. Раніше датою заснування Дніпра вважали 1776 рік – рік заснування Катеринослава.

Нову дату пов'язують із поселенням Стара Самарь, яке існувало на території сучасного міста. Дослідження археологів вказують, що тут уже в XVI столітті було постійне поселення з розвиненим господарством.

Самар

Друге місце у списку посідає Самар, який до 2024 року називався Новомосковськом. Перша письмова згадка про "старовинний запорозький городок Самарь" датується 1576 роком у грамоті польського короля Стефана Баторія.

Де розташований Самар: дивіться на карті

Згодом Самар став важливим осередком Запорозьких Вольностей, а з 1734 року – центром Самарської паланки.

Місто відоме унікальним дерев'яним Троїцьким собором XVIII століття – найвищою дерев'яною церквою України. Також це єдиний в Україні дерев'яний дев'ятикупольний храм, збудований народним майстром Якимом Погрібняком без жодного залізного цвяха.

Нікополь

Історія Нікополя тісно пов'язана з однією з найвідоміших сторінок українського козацтва. Офіційною датою заснування міста вважається 1639 рік, коли в урочищі Микитин Ріг козаки збудували укріплену Січ.

Де розташований Нікополь: дивіться на карті

Втім, перша документальна згадка про місцевість, де розташований сучасний Нікополь, з'явилася раніше – у 1594 році. Її залишив австрійський дипломат Еріх Лясота, який згадував Микитин Ріг та Лису Гору під час своєї подорожі до Запорозької Січі.

Саме на Микитинській Січі у квітні 1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом Війська Запорозького.

Кам'янське

Кам'янське офіційно веде історію від 1750 року. Саме цим роком датують першу письмову згадку про село Кам'янське у зв'язку з будівництвом місцевої церкви.

Де розташоване Кам'янське: дивіться на карті

Поселення сформувалося на основі козацьких зимівників. Згодом Кам'янське перетворилося на потужний промисловий центр.

Кривий Ріг

Офіційною датою заснування Кривого Рогу вважається 8 травня (27 квітня за старим стилем) 1775 року. Саме тоді місто вперше згадується у документі про створення поштових станцій уздовж Інгульця.

Де розташований Кривий Ріг: дивіться на карті

Водночас історія поселень у цьому районі може бути давнішою. Дослідники вказують на існування запорозьких поселень та зимівників у регіоні ще до офіційної письмової згадки 1775 року.

Сьогодні Кривий Ріг відомий передусім як один із найбільших гірничо-металургійних центрів України.