Їм понад 1000 років: 5 найстаріших міст Закарпаття

Закарпаття може здивувати не лише горами та замками, а й віком своїх міст. Деякі з них виникли ще багато століть тому.

Найстаріше з міст області виникло ще у IX столітті. 24 Канал розповідає про 5 найдавніших міст Закарпаття.

Ужгород

Історію Ужгорода пов'язують із 872 роком. Саме тоді, за літописною згадкою, на території сучасного міста вже існувало поселення Гунг. Ймовірно, початком міста стало укріплене городище та поселення навколо нього.

Де розташований Ужгород: дивіться на карті

Згодом Ужгород став важливим центром Закарпаття. Протягом століть місто входило до складу різних держав і змінювало свою назву.

Сьогодні однією з головних пам'яток міста є Ужгородський замок, а старовинні вулиці та будівлі в центрі нагадують про його багатовікову історію.

Мукачево

Мукачево заснували у 896 році. З цією датою пов'язують прихід угорських племен у Карпатський басейн. У середньовічних джерелах Мукачево згадується як Мункач.

Де розташоване Мукачево: дивіться на карті

Найвідомішою пам'яткою міста є замок "Паланок". Фортеця розташована на високій горі та протягом століть відігравала важливу роль у захисті міста.

Виноградів

Виноградів має історію, яка сягає 903 року. Саме тоді поселення вперше згадується в угорській хроніці "Gesta Hungarorum". Тоді воно мало назву Севлюш.

Де розташований Виноградів: дивіться на карті

Ця назва використовувалася багато століть і зберігалася аж до 1946 року, коли місто отримало сучасну назву Виноградів.

У 1262 році Севлюш уже згадується в латинських документах як королівське місто. Саме тоді воно отримало відповідний статус і привілеї.

Берегове

Берегове заснували у 1063 році. Його появу пов'язують з угорським принцом Лампертом, який побудував тут свій маєток.

Де розташоване Берегове: дивіться на карті

У різні часи місто мало інші назви, зокрема Лампертсас. Після монгольської навали 1241 року поселення зазнало значних руйнувань, але згодом його відбудували.

У 1342 році Берегове отримало статус вільного королівського міста. Сьогодні воно відоме виноробством і термальними водами.

Хуст

Хуст заснували у 1090 році. Саме тоді на Замковій горі почалося будівництво фортеці, яка мала захищати важливий шлях до соляних копалень у Солотвині.

Де розташований Хуст: дивіться на карті

Поступово біля замку розрослося поселення, яке згодом перетворилося на місто.

Хустський замок протягом століть був головною оборонною спорудою міста. Сьогодні від нього залишилися мальовничі руїни на Замковій горі, звідки відкривається краєвид на Хуст.