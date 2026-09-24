Захопив владу за один день: хто став першим і останнім диктатором України

В історії України був політик, який зміг перебрати фактичну владу буквально за один день. Його поява на чолі держави стала результатом перевороту та поклала край Центральній Раді.

Мовиться про Павла Скоропадського. Як генерал став гетьманом, отримав нечувані повноваження та чому його правління тривало лише кілька місяців, повідомляє Інститут національної пам'яті.

Хто такий Павло Скоропадський?

Павло Скоропадський народився у 1873 році. Він походив із давнього козацько-старшинського роду, закінчив Пажеський корпус у Петербурзі та зробив військову кар'єру.

Під час Першої світової війни Скоропадський командував 34-м армійським корпусом. Після початку Української революції він активно долучився до українізації армії та очолив 1-й Український корпус.

У жовтні 1917 року Скоропадського обрали отаманом Вільного козацтва. Вже за кілька місяців він опинився в центрі української політики.

Як Скоропадський прийшов до влади?

Навесні 1918 року Центральна Рада переживала серйозну кризу. Вона втрачала підтримку, а країна стикалася з проблемами в управлінні та продовольстві. Та після укладення Брестського миру в Україні перебували німецькі та австро-угорські війська.

29 квітня в Києві зібрався Всеукраїнський хліборобський конгрес. На ньому понад 6 тисяч делегатів проголосили Скоропадського гетьманом усієї України. Того ж дня прихильники нового гетьмана взяли під контроль основні державні установи.

Скоропадський оголосив про розпуск Центральної Ради, а замість УНР була проголошена Українська Держава. Наступного дня він оприлюднив "Грамоту до всього українського народу" та закони про тимчасовий державний устрій. Вони закріплювали за гетьманом дуже широкі, фактично необмежені повноваження.

Що змінилося за Скоропадського?

За Гетьманату почали активно розбудовувати державний апарат, армію та систему державної служби. Українська Держава також домоглася міжнародного визнання з боку майже 30 країн.

Особливу увагу приділяли освіті та науці. У 1918 році заснували Українську академію наук, відкрили українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському, а також започаткували Національну бібліотеку.

Втім режим Скоропадського мав авторитарний характер і значною мірою спирався на підтримку німецьких військ. Після поразки Німеччини у Першій світовій війні ця опора зникла, а проти гетьмана почалося повстання Директорії.

14 грудня 1918 року Скоропадський зрікся влади та виїхав до Німеччини. Його правління тривало трохи більше семи місяців.

Павло Скоропадський залишився однією з найбільш суперечливих постатей Української революції 1917 – 1921 років: його прихід до влади був державним переворотом, водночас за час Гетьманату були створені державні та культурні інституції, частина яких продовжила існувати після падіння його режиму.