В Україні є дві піраміди, як у Єгипті: навіщо їх звели та де можна побачити

В Україні є споруди, які на перший погляд можна сплутати з давньоєгипетськими пірамідами. Дві незвичайні піраміди-усипальниці розташовані на Полтавщині – у Комендантівці та Березовій Рудці.

Їх звели у ХІХ столітті чиновники Російської імперії, які цікавилися Єгиптом і вирішили відтворити незвичну для українських земель форму гробниць. Про історію цих споруд розповіла історикиня Богдана Бержицька у статті для "Локальної історії".

Що відомо про піраміду у Комендантівці

Першу з цих споруд звів російський офіцер Олександр Білевич у селі Комендантівка, яке нині входить до Кременчуцького району.

За однією з версій, будівництво піраміди розпочалося у 1864 році, після повернення Білевича на батьківщину. За іншою – ідея створити усипальницю виникла після смерті його дружини Софії у 1870-х роках.

Піраміду площею близько 10 квадратних метрів та заввишки 15 метрів будували 13 років. Для споруди використовували гранітні блоки з місцевого кар'єру, які скріплювали сумішшю крові забитої худоби та яєчних білків. На вершині встановили хрест.



Сучасний вигляд піраміди у Комендантівці / Фото Wikimedia Commons

Споруда мала три яруси. На першому розташовувався вівтар, де проводили богослужіння, а під церквою облаштували місце поховання Олександра Білевича та його дружини.

Після Другої світової війни крипту відкрили, а подальша доля останків подружжя невідома. Тривалий час піраміда стояла пусткою, а останніми роками біля неї прибудували церкву.

Чим особлива піраміда у Березовій Рудці

Інша українська піраміда розташована в селі Березова Рудка на Полтавщині. Її побудував дипломат Російської імперії Гнат Закревський, який після подорожі Єгиптом захопився місцевою культурою.

З Каїра він привіз статую богині Ізіди та вирішив створити власну піраміду – таку саму, як в Гізі. Усипальниця стала незвичайним поєднанням язичницьких, християнських і масонських символів.

Піраміду прикрашали фрески в єгипетському стилі та біблійні розписи. Біля споруди встановили статую Ізіди, а над входом розмістили православний хрест. Саму будівлю звели з цегли, водночас її зовнішній вигляд мав імітувати великі кам'яні брили.



Піраміда у Березовій Рудці / Фото Wikimedia Commons

У 1906 році Закревський вирушив до Каїра разом із двома доньками. Там він раптово помер через серцевий напад. Його тіло забальзамували в меді та перевезли до Березової Рудки, де поховали у крипті піраміди під крилами богині Ізіди.

Після революції 1917 року усипальницю пограбували, а останки викинули з крипти. Згодом піраміда встигла побувати складом молокозаводу, громадським туалетом, звалищем і навіть місцем для дизельного генератора, який забезпечував місцевий клуб електроенергією. Нині споруда стоїть пусткою.