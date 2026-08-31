Відоме на всю Україну село майже спорожніло: що змусило людей звідси поїхати

Якщо сьогодні згадати Пересопницю, більшість українців одразу подумає про знамените Пересопницьке Євангеліє, на якому складають присягу президенти України. Саме тут 465 років тому завершили роботу над цією унікальною рукописною пам’яткою.

Але нині село за 24 кілометри від Рівного переживає зовсім інші часи. У Пересопниці залишилося близько 100 жителів, багато будинків порожні, а молодь поступово виїжджає, розповіли в сюжеті "Суспільного".

Що сталося з Пересопницею?

Колись Пересопниця була значно більш людною. Старожили згадують часи, коли тут було багато дітей, у господарствах тримали худобу, а на вулицях постійно вирувало життя.

Тепер картина зовсім інша. У селі залишилося близько сотні мешканців, багато будинків стоять порожніми, а молодь виїжджає.

Місцеві називають Пересопницю красивим і дружним селом, однак визнають, що воно поступово вимирає.

Однією з проблем для жителів стала відсутність постійної медичної допомоги. Фельдшер, який працював у селі, після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, а ФАП після цього фактично перестав працювати.

Ускладнює життя і транспорт. До Рівного всього близько 24 кілометрів, однак автобусне сполучення обмежене – рейсів протягом дня небагато. Через це жителям складно щодня їздити до обласного центру на роботу.

Дехто шукає заробіток далеко за межами Пересопниці, зокрема за кордоном. Попри це, село продовжує жити своїм господарством. Люди вирощують картоплю, моркву, буряки, кукурудзу, ягоди та виноград.

Та цього року через посуху частина врожаю, зокрема малини, виявилася значно меншою.

Саме тут створили Пересопницьке Євангеліє

Найвідоміша сторінка історії Пересопниці пов'язана з рукописом XVI століття. Пересопницьке Євангеліє завершили 29 серпня 1561 року після кількох років роботи.

Книга написана на пергаменті й важить понад 9 кілограмів. Її вважають однією з найцінніших пам'яток української рукописної традиції. Саме на Пересопницькому Євангелії президенти України складають присягу під час інавгурації.

Оригінал нині зберігається в Києві, а в самій Пересопниці можна побачити його максимально точні факсимільні відтворення.

Культурно-археологічний центр "Пересопниця" відкрили у 2011 році – до 450-річчя завершення рукопису. У 2026 році музей також отримав нове факсимільне видання пам'ятки.

Історія Пересопниці не обмежується знаменитим Євангелієм. На території села та поблизу нього розташовані чотири городища, серед яких Білівське. Саме давні пам'ятки та музей сьогодні приваблюють до села туристів і екскурсійні групи.

Поки старше покоління продовжує доглядати за будинками та землею, музей і давні пам'ятки залишаються головним нагадуванням про те, наскільки важливу роль це невелике село відіграло в українській історії.