Єдине таке в Україні: яке місто розташоване на Чернігівщині, але належить до Київської області

На карті Чернігівщини є місто, яке формально до цієї області не належить. Воно розташоване значно ближче до Чернігова, ніж до свого райцентру.

Йдеться про Славутич – місто, яке належить до Київської області, хоча географічно та логістично тісно пов'язане з Чернігівщиною. Про те, чому воно опинилося в такому незвичному становищі, розповідає Big Kyiv.

Чому Славутич належить до Київської області

Якщо подивитися на карту Чернігівщини, на заході окремим кольором або позначками можна побачити Славутич. Місто входить до Вишгородського району Київської області, хоча розташоване лише за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю та менш ніж за 50 кілометрів від Чернігова.

Водночас відстань від Славутича до Вишгорода становить 143 кілометри, що є досить значною відстанню до районного центру.

Де розташований Славутич: дивіться на карті

Більшість жителів Славутича нині працюють на Чорнобильській атомній електростанції. До початку повномасштабного вторгнення працівники їздили на роботу через територію Чернігівської області та Білорусі, оскільки цей маршрут був найкоротшим.

До 2022 року населення Славутича оцінювали у 25 тисяч осіб. Місто збудували у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. До Славутича переселили працівників станції, яких евакуювали з Чорнобиля, щоб вони могли продовжити роботу.

Попри адміністративну належність до Київської області, Славутич за згодою мешканців увійшов до Чернігівської агломерації. Водночас у місті тривають дискусії щодо можливості повного підпорядкування Славутича владі Чернігівського регіону.

Славутич / Фото "Телеканалу Дім"

Голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін раніше говорив про незручності, які створює статус Славутича як своєрідного "міста-острова".

Зокрема, під час повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації Славутича виникали проблеми з організацією оборони міста. Причина полягала в тому, що на території Чернігівської області діяла обласна військова адміністрація, тоді як органи влади Славутича підпорядковувалися військовій адміністрації Київської області.