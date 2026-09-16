Її відвідували Франко та Грушевський: ця кав'ярня у Львові працює майже 200 років

У самому центрі Львова працює кав'ярня, історія якої налічує майже 200 років. За цей час її відвідували чимало відомих львів'ян.

Мовиться про кав'ярню "Віденська", яку вважають найстарішою у Львові. Заклад з'явився ще у 1829 році, пише видання "Фотографії старого Львова".

Як з'явилася "Віденська кав'ярня"

У 1829 році на ділянці поблизу давнього костелу єзуїтів, на площі Святого Духа (нині – площа Івана Підкови), купець Карл Гартман розпочав будівництво кам'яниці. Ця територія віддавна належала князям Понінським.

Гартман викупив новозведену будівлю та звернувся до магістрату Львова з проханням переобладнати її під кав'ярню. Дозвіл йому надали за умови, що поруч власним коштом він збудує міську стражницю на 40 солдатів. Гартман виконав цю умову.

Що змінилося у "Віденській кав'ярню" у XX столітті

На початку нового століття кав'ярню придбали відомі львівські підприємці Штадтмюллер та Чуджак. Вони перенесли вхід до закладу, закупили нові меблі та змінили інтер'єр. Найсуттєвішою зміною стала крита тераса, яка виходила на площу Святого Духа.

Крита тераса "Віденської кав'ярні" / Фото "Фотографії старого Львова"

Після завершення 1918 року "Віденська кав'ярня" ледь не втратила свою історичну назву. Патріоти намагалися знищити згадки про минуле під владою Австро-Угорщини, однак на захист назви став історик Чоловський, відомий захисник львівських традицій.

Також "Віденську кав'ярню" свого часу відвідували відомі львів'яни. Серед них були Михайло Грушевський, генерал Тарнавський, Станіслав Людкевич, Володимир Гнатюк та Іван Франко. Також у кав'ярні призначали зустрічі міські урядовці.

Сучасний етап історії "Віденської кав'ярні" розпочався 6 червня 1998 року. Тоді відкрили оновлену головну залу закладу.

Сучасний вигляд "Віденської кав'ярні" / Фото "Фотографії старого Львова"

Ще за рік у кав'ярні відкрили два зали ресторану. Сьогодні "Віденська кав'ярня" продовжує працювати у самому серці Львова.