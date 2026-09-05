Його можна купити й в Україні, але ціна шокує: яке вино п'ють герої "Джентльменів"

У другому сезоні серіалу "Джентльмени" герої не лише демонструють розкішний спосіб життя, а й обирають відповідні напої. В одній із сцен Едді Горніман, якого грає Тео Джеймс, пригощає лорда Готорна вином Pétrus.

Видання Esquire звернуло увагу на вина, які з'являються у першій серії нового сезону. Експертка Кейті Лотон розібрала напої, представлені в кадрі, та пояснила, чому вибір авторів серіалу далеко не випадковий.

Яке вино можна помітити у "Джентельменах"

Едді Горніман у "Джентельменах" частував лорда Готорна пляшкою Pétrus Pomerol 1998. За словами Лотон, цей вінтаж вважається одним із найкращих за останні десятиліття. Відомий винний критик Джансіс Робінсон оцінила його у максимальні 100 балів.

Водночас ціна такого задоволення відповідна його статусу. Сьогодні пляшка Pétrus Pomerol 1998 може коштувати близько 4 тисяч фунтів.

Pétrus Pomerol 1998 / Фото Bonhams

Але на цьому демонстрація статусу не закінчується. В іншій сцені Едді дарує лорду Готорна подвійний магнум Pétrus 2009 – пляшку об'ємом 3 літри.

Кейті Лотон називає такий подарунок показовою демонстрацією багатства та статусу. За її словами, подібна пляшка може коштувати десятки тисяч фунтів. Один із лотів із таким вином свого часу виставляли за 47 тисяч фунтів.

Експертка також зауважує, що винний список у "Джентльменах" створювали не просто для того, щоб здивувати глядача дорогими пляшками. Він покликаний підкреслити ієрархію між персонажами.

Чи можна знайти вино Pétrus в Україні

Цікаво, що Pétrus представлений і на українському ринку. Щоправда, ціна такого вина тут так само далека від категорії звичайного напою.

Зокрема, у кількох мережах можна знайти Pétrus Pomerol 2004 об'ємом 0,75 літра та Pétrus Pomerol 2000 у форматі Magnum (1,5 літра).

Ціна на вино Pétrus Pomerol в Україні / Скриншот

Майже 289 тисяч гривень за стандартну пляшку або 550 тисяч за Magnum – саме стільки доведеться викласти за вино, яким у "Джентльменах" пригощають лордів.