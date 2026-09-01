Має вигляд зірки: Vogue обрав найфотогенічнічшого собаку 2026 року

У світі моди на обкладинках зазвичай з'являються знаменитості, моделі та артисти. Однак цього разу головним героєм став той, від кого такої появи точно не очікували: пухнастий чотирилапий, який підкорив своєю харизмою.

Він позував для глянцевої зйомки Vogue, отримав власну обкладинку та був визнаний найбільш фотогенічним псом.

Американський Vogue вдруге провів конкурс

The Dogue Competition, у якому обирав найфотогенічнішого собаку року. Цього разу перемогу здобув італійський хорт або левретка, Сер Спад, а його фото прикрасило цифрову обкладинку спеціального випуску Dogue.

За звання найфотогенічнішого собаки змагалися 25 фіналістів. Судді оцінювали не лише зовнішність тварин, а й самі фотографії: композиція мала найбільшу вагу – 50% оцінки, характер собаки на знімку – 25%, а загальна привабливість – ще 25%.

Чим Сер Спад підкорив Vogue?

За словами представників Vogue, Сер Спад одразу привернув увагу журі своєю "ідеально вивіреною позою". Остаточно суддів переконав його проникливий і водночас допитливий погляд.

До конкурсу власники собак готували своїх улюбленців майже як справжніх моделей: підбирали пози, організовували фотосесії та надсилали до редакції найвдаліші кадри. Після відбору до фіналу потрапили 25 собак.

Його назвали черниці, а вдома він краде їжу

Сер Спад живе у двомовній родині. Його власниця Аміна розповіла Vogue, що англійською з ним говорять м'якше, тоді як французькою звертаються більш серйозно.

Цікаво, що ім'я Сер Спад пес отримав ще при народженні від католицьких черниць. Коли його забрали нові власники, вони вирішили нічого не змінювати.

У собаки є й досить незвичайна звичка – він часто сидить, схрестивши передні лапи. Причому робить це навіть уві сні. Та за елегантною зовнішністю ховається далеко не спокійний аристократ.

Сер Спад любить ганятися за котами, кроликами та білками, а ще красти їжу. Він шукає ласощі у робочих сумках і шкільних рюкзаках, а потім використовує свій шарм, щоб випросити частування.

Крім того, левретка може стрибати на висоту, яка вдвічі перевищує його власний зріст. Тож титул найфотогенічнішого собаки він отримав не лише за красиву позу – характер у Сера Спада теж виявився цілком модельним.