В'єтнамці додають яйце в каву: чому цей дивний напій став популярним

Кава з яйцем звучить як дивне поєднання, особливо для тих, хто звик додавати до напою лише молоко чи цукор. Проте у В'єтнамі такий напій давно став справжньою класикою.

Мовиться про cà phê trứng або яєчну каву, яка народилася у В'єтнамі у 1940-х роках. Причина її появи була напрочуд проста: у Ханоє виник дефіцит молока, тож бариста знайшов незвичайну заміну, пише 24 Канал.

Як з'явилася яєчна кава?

Історію напою пов’язують із Нгуєном Ван Зянгом, який працював баристою в готелі Sofitel Legend Metropole Hanoi. У 1946 році через нестачу свіжого молока він почав збивати яєчний жовток із цукром і використовувати цю суміш замість молока.

Згодом до неї почали додавати згущене молоко. Отриманий крем викладали поверх міцної в'єтнамської кави. Так з’явився напій із густою солодкою пінкою, який сьогодні нагадує радше рідкий десерт.

Яка вона на смак?

Для приготування використовують міцну чорну каву, зазвичай із робусти. Окремо збивають яєчний жовток із цукром і згущеним молоком, поки суміш не стане густою та кремовою. Її викладають зверху на гарячу каву.

У результаті виходить поєднання гіркого напою та солодкого яєчного крему, який за консистенцією нагадує меренгу або заварний крем.

Як готують яєчну каву у В'єтнамі: дивитись відео

Цікаво, що туристи, які вперше пробують cà phê trứng, часто очікують сильного смаку сирого яйця. Насправді через збивання та поєднання з цукром і згущеним молоком він майже не відчувається.

Коли молоко знову стало доступнішим, потреба замінювати його яйцем зникла. Однак сама кава нікуди не поділася.

Сьогодні яєчну каву вважають однією з гастрономічних візитівок Ханоя. Її подають у кафе по всьому місту, а найвідомішим місцем, пов'язаним із напоєм, залишається Giảng Cafe, засноване самим Нгуєном Ван Зянгом.