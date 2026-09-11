Colgate випустила зубну пасту з "Гаррі Поттером": але найдивніше в ній не упаковка

Зубна паста зазвичай не той продукт, від якого очікуєш сюрпризів. Але Colgate вирішила додати до звичайного ранкового ритуалу трохи магії та випустила спеціальну лінійку за мотивами "Гаррі Поттера".

На перший погляд, це просто ще один тематичний продукт із Гоґвортсом на упаковці. Та коли відкриваєш тюбик, стає зрозуміло, що цього разу виробник вирішив не обмежуватися малюнком на коробці, пише 24 Канал.

Всередині пасти заховали Розподільчий капелюх

Нова лімітована версія Colgate Harry Potter отримала назву Sorting Hat. Її особливість у тому, що всередині помаранчевої зубної пасти можна побачити маленькі м'ятні елементи у формі знаменитого Розподільчого капелюха, який у всесвіті "Гаррі Поттера" визначає, до якого факультету потрапить учень.

Замість звичайної однорідної пасти користувач отримує помаранчеву основу з контрастними м'ятними "капелюшками". Новинка має об'єм 100 грамів і, за повідомленнями про запуск, продається на Філіппінах.

Нова зубна паста / скриншоти з офіційного відео Colgate

Але це не єдина магія від Colgate

У 2026 році компанія запустила цілу колекцію Harry Potter разом із Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. До неї увійшли зубні пасти та щітки, а сама продукція відрізняється залежно від регіону.

Наприклад, у деяких країнах продають пасту Bubbling Cauldron зі смаком Bubble Fruit. В американській версії це дитяча паста зі смаком жувальної гумки, а в європейських варіантах є ще цікавіший ефект: паста змінює колір із білого на синій під час чищення зубів.

За задумом Colgate, така технологія має зацікавити дітей і мотивувати їх чистити зуби рекомендовані дві хвилини. У британській версії компанія прямо зазначає, що паста призначена для дітей від 6 років та містить фтор для захисту від карієсу.